Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çuvalı açtığında şoke oldu! Bunu yapan insan olamaz

Antalya'da kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Isparta yolu üzerinde, 5 köpek yavrusu ölü annelerinin baş ucunda çuval içerisinde bulundu.

17:55 -
Haberler Gündem
Çuvalı açtığında şoke oldu! Bunu yapan insan olamaz

Aksu ilçesi, Isparta yolu üzerinde arkadaşlarıyla birlikte aracıyla seyir halinde olan turizmci Salih Süslü, saat 16.00 sıralarında yol kenarında ölü bir köpek gördü. Köpeğin başucundaki çuvalda hareketlilik fark eden Süslü, aracı durdurarak çuvalı kontrol etti.

VETERİNERE GÖTÜRDÜ

Ağzı bağlı çuvaldan havlama sesi gelmesi üzerine Salih Süslü, birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen anne köpeğin başucundaki çuvaldan 5 yavruyu çıkardı. Köpekleri araca alan Süslü, köpekleri Aksu ilçesinde veterinere götürdü.

Veterinere bugün bakılması için ücret ödediğini söyleyen Salih Süslü, yarın köpek yavrularını alarak barınacak bir yer bulmaya çalışacağını belirtti. Süslü, evinin konumu itibarıyla köpeklere bakabilecek durumda olmadığını sözlerine ekledi. DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more