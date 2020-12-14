‘Cüzdanımı burada düşürdüm, 200 dolar vardı’ çetesine operasyon

İstanbul’un Fatih ilçesinde ‘gel al’ ve ‘paket’ yöntemiyle satış yapan esnaf, kendilerini rahatsız eden yabancı uyruklu bir çeteyi polise ihbar etti. İhbarı değerlendiren ekipler, Cezayir uyruklu dört gencin; yiyecek satın aldıkları lokantalara kısa bir süre sonra geri gelerek “Cüzdanımı burada düşürdüm. İçinde 200 dolar vardı” diye olay çıkardıklarını tespit etti.

Kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin ellerinde döner bıçağı gibi kesici ve delici aletleri esnafa göstererek zorla para istediklerini belirledi. Asayiş Şube ekiplerinin operasyonu sonrası kıskıvrak yakalanan dört kişi gözaltına alındı. (DHA)