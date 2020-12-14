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‘Cüzdanımı burada düşürdüm, 200 dolar vardı’ çetesine operasyon

İstanbul'da yiyecek satın aldıkları lokantalara kısa bir süre sonra geri gelerek "Cüzdanımı burada düşürdüm. İçinde 200 dolar vardı" diye olay çıkaran yabancı uyruklulardan oluşan çete yakayı ele verdi. Cezayirli gençlerden oluşan çetenin, esnafı sindirmek için döner bıçağı gösterdikleri ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:38, 14/12/2020
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İstanbul’un Fatih ilçesinde ‘gel al’ ve ‘paket’ yöntemiyle satış yapan esnaf, kendilerini rahatsız eden yabancı uyruklu bir çeteyi polise ihbar etti. İhbarı değerlendiren ekipler, Cezayir uyruklu dört gencin; yiyecek satın aldıkları lokantalara kısa bir süre sonra geri gelerek “Cüzdanımı burada düşürdüm. İçinde 200 dolar vardı” diye olay çıkardıklarını tespit etti.

İskenderpaşa Mahallesi esnafına haraç kesen çetenin faaliyetleri polis tarafından tespit edildi. (FOTO: DHA)

Kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin ellerinde döner bıçağı gibi kesici ve delici aletleri esnafa göstererek zorla para istediklerini belirledi. Asayiş Şube ekiplerinin operasyonu sonrası kıskıvrak yakalanan dört kişi gözaltına alındı. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:07,