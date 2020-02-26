ÇYDD Başkanı Ayşe Yüksel, SÖZCÜ’ye konuştu: FETÖ operasyonları yapılıyorsa demek ki tehlike hala bitmemiş

Sekiz aydan beri, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin genel başkanlık koltuğunda oturan Prof. Dr. Ayşe Yüksel'le derneği, Türkan Saylan'ı ve eğitim sistemini konuştuk..

– Türkan Saylan'la tanışmanız nasıl oldu?

1980'de Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde çalışırken yollarımız kesişti. Çay ikramı yapardım, fotokopi isteklerini karşılardım. Kısacası derneğe çıraklık yaparak, mutfağında çalışarak hizmet etmeye başladım.

– Dernek yıllarca FETÖ'yle mücadale etti…

Türkan Saylan, 1999 yılında Siyaset Meydanı'nda FETÖ'nün terör örgütü olduğunu, dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek ilk işaret fişeğini atmıştı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, FETÖ ve benzeri cemaatlere karşı çağdaş ve Atatürkçü gençlerin yetişmesi için her yıl öğrencilere burslar veriyor. Bugüne kadar 89 binin üzerinde kız öğrenciye, 36 binin üzerinde üniversite öğrencisine burs verildi.

– FETÖ size de dokundu.

Evet, ben de dört gün nezarethanede, sekiz gün de Bakırköy Kadın Tutukevi'nde kaldım. 2001-2016 arasında Van 100. Yıl Üniversitesi'ndeydim ve FETÖ'nün oradaki korkunç boyutunu görüp mücadele ettiğimiz için arkadaşlarımızla birlikte onların hedefi haline geldik. Görevi kötüye kullanmak ve örgüt kurmak iddiasıyla hakkımızda davalar açıldı. Çağdaş, laik ve Atatürkçü olduğum için hakkımda kumpas kurularak 2511 yıl hapisle yargılandım. 13 yıl sonra da beraat ettim. Yıllar sonra ÇYDD, FETÖ kumpasına uğradı, o davada da 6.5 yıl yargılandım.

– FETÖ tehlikesi geçti mi?

FETÖ operasyonları hâlâ yapılıyorsa demek ki tehlike bitmemiş, devam ediyor. Bu tehlikelere karşı mutlaka önlem alınmalı.

9 yılda 30 yeni cüzzam vakası görüldü

– Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi kapanmak üzere…

Yeni sağlık sisteminde, her hastane kendi kaynaklarını döner sermayeyle kendi yaratıyor. Hastanedeki hastalar eski tanımlamayla yeşil kartlı, günümüzde ise SGK primi ödeyemeyen insanlar olduğundan bu hastanenin döner sermayesinin güçlü olması mümkün olamazdı. Şimdi bu hastane, Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne bağlandı. 2011'den bu yana ne yazık ki Türkiye'de otuz kadar cüzzam vakası görüldü.

Çocuklar parasızlıktan okuyamıyor

– Ekonomik sıkıntılar eğitimi de vuruyor…

Ekonominin kötü gidişi ve her geçen gün artan parasızlık yüzünden eğitimine nokta koyan öğrencilerin sayısı artıyor. Bir milyon 200 bin küsur öğrenci ekonomik sıkıntılar yüzünden üniversiteden kaydını sildirmiş veya dondurmuş. Buna çok üzülüyorum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin maddi imkanları daha çok olsa da tüm öğrencilere keşke burs verebilsek. Bağışçı desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

– 23 Nisan günü dernek olarak büyük Ankara buluşmasına hazırlanıyorsunuz.

23 Nisan 1920, Türk Milleti'nin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği gündür. Bu kutsal günün 100. yılı için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak 23 Nisan'da tüm şubelerimizle birlikte Ankara'da olacağız. O gün Atatürk ve çalışma arkadaşlarına minnetimizi, şükranlarımızı sunacağız.

‘Türkan Saylan'dan Öğrendiklerim' adlı bir kitap yazıyorum…

-Saylan'la yaşadığınız bir özel anıyı bizimle paylaşır mısınız?

2009'daydı, Türkan Hocam artık hayatının son dönemlerine gelmişti. Üzerinde mavi bir sabahlığı vardı ve ceplerinde evin telsiz telefonuyla cep telefonunu taşıyordu. Telefonlar bile ona ağırlık yapıyordu. Bir gün ‘Hocam lavaboya giderken telefonları bana verseniz' dedim, ‘Ayşeciğim hiç öyle şey olur mu' dedi ‘Ya bana ulaşmak isteyip de ulaşamayanlar olursa' karşılığını verdi (gözleri doluyor). Her şeyiyle onu örnek alıyorum. Şu anda ‘Türkan Saylan'dan Öğrendiklerim' adlı bir kitap yazıyorum. Bu kitap gençlere Türkan Hoca'yı ayrıntılı olarak anlatacak.