CZN Burak’ın annesinin ifadesi ortaya çıktı

Şüpheliler arasında bulunan ve hastalar ile doktor arasında aracılık yaptığı iddia edilen Yasin Şimşek’ten para aldığını reddeden Didem Bozbura, şunları söyledi:

ARAYANLAR BENİ ‘SEHER’ ZANNEDİYORLARDI

* 2016 yılından beri eşim Mazhar Alp Bozbura adına kayıtlı olan telefona kendisine yardımcı olmak için cevap veriyorum. Bu telefon numarasını arayan şahıslar genellikle eşimin eski hastalarıdır. Bu telefon numarasını daha önce eşimin asistanı olan ‘Seher’ isimli kişi kullanıyordu. Arayanlar genellikle beni Seher zannediyorlardı. Ben arayan kişilere eşi olduğunu söylemekten utandığım için bu hastalar arasında Seher olarak bilindim.

EŞİME PARA VERSEYDİ BANA SÖYLERDİ

* Yasin Şimşek’i oturduğum mahalleden tanıyorum. Eşim ayağından rahatsızlandı. Şimşek’e eşime yardımcı olsun diye aylık 3 bin TL maaş verdik. Hasta yakınlarından neden para aldığını bilmiyorum. Kesinlikle daha önce bana hasta yakınlarından para alıp vermedi. Şahsın eşime para verip vermediğini bilmiyorum. Fakat eşime para verseydi, eşim bana söylerdi diye düşünüyorum. Yasin isimli şahıstan para almadım. Ben şikayetçilerden bıçak parası adı altında para istemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum.



ANAHTARI MUSA’DAN ALMIŞ OLABİLİR

Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura ise 1985 yılından beri doktor olduğunu ve Çapa’daki Tıp Fakültesi’nde çalıştığını belirterek şunları söyledi:

* İş yerimde olduğum süre içerisinde bana tahsis edilen odada bir veya bir buçuk saat olarak kalırım. Şahsıma ait odaya ait anahtar, koridorda temizlik yapan Musa isimli şahısta olur. Yasin isimli şahısta evimin, odamın anahtarı yoktur. Ancak Musa’dan iş yerindeki odamın anahtarını almış olabilir. Yasin’i iki yıldır tanırım. Getir götür işi yapmaktır. Dizimi sakatlandığım süreçten beri bana yardımcı olur. Ben bu şahsa herhangi bir ücret ödemiyorum. Eşim ve ailesi şahsa harçlık verir.



HERHANGİ BİR ŞEYE KARIŞMAZ

* Hastalarım asistanımın kullanımında bulunan numarayı aradıklarında eşim Didem cevap verirdi. Hastalarım eşimi Seher isimli şahıs zannederlerdi fakat eşimin telefona cevap vermesinin sebebi arayanın kim olduğunu bilmemesidir. Yoksa işimle ilgili herhangi bir şeye karışmaz.

İLERİ DERECEDE MİDE KANSERİ

* Hatice Sözalanlar isimli şahsın akrabaları 5 Şubat günü odama gelerek dosyasını gösterdiler. Aynı hastaneden 5 ay sonrasına randevu verildiğini ve bunun çok geç olduğunu söylediler. Ben de dosyayı inceleyerek ileri derece mide kanseri olduğunu ve yoğun bakım gerektiğini gördüm. Yoğun bakımcılarla temasa geçerek hasta için yoğun bakımdan yer istedim. Onlar da bana bir hafta sonraki perşembeye gün verdiler.

* Ben de akrabalarına 10 Şubat günü hastayı getirerek yatış işlemleri yapılacağını aksi durum olmaması halinde perşembe günü ameliyat yapabileceğimi söyledim. Yasin Şimşek isimli şahsa da yatış yapılacak olan hasta ve yakınlarından herhangi bir şekilde para istemesini talep etmedim. Aramızda hiçbir para alışverişi olamaz. Hakkımda yapılan suçlamalar kesinlikle asılsız ve yalandır.

PARAYI PIRLANTACIYA BIRAKIRDIM

Aracı olduğu iddia edilen 52 yaşındaki Yasin Şimşek ise Didem Bozbura’nın getir götür işlerin yaptığını belirterek, şunları söyledi:

* Müştekilerden hiçbirini tanımıyorum. Ben Didem Bozbura’nın söyledikleri doğrultusunda şahıslara gider para alırdım. Parayı da Didem’e veririm. Hiçbir şahsı tanımam ve bilmem. Bazen de almış olduğum parayı Bozbura’nın talimatı doğrultusunda pırlantacıya bırakırdım. Ben kimseden para almıyorum, aracılık etmiyorum. Sadece Didem Bozbura ve Mazhar Alp Bozbura'nın yanında getir götür işlerinde çalışıyorum.

AYRINTILAR GELECEK