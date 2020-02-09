D-100 karayolunda facia! Önce otomobil ardından kamyon çarptı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kocaeli-Adapazarı D-100 karayolu Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan M.M. idaresindeki 54 D 2574 plakalı otomobil, karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Ali Kaplan isimli vatandaşa çarptı.

Daha sonrasında ise çarpmanın etkisiyle yola düşen Kaplan'a aynı istikamette ilerlemekte olan C.K. idaresindeki 54 YV 133 plakalı kamyon çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ali Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Meydana gelen kaza sebebiyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Öte yandan, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kazada hayatını kaybeden Kaplan'ın olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren yakınlarına ise sağlık ekipleri müdahale etti. (İHA)