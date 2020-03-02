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Dağ evine kaçırılan genç kadının akıbeti belli oldu

İzmir'de altı gün önce dört kişi tarafından kaçırılan gıda teknikeri T. K.'nin izi bulundu. 24 yaşındaki kadın adliyeye giderek ifade verdi.

13:22 -
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Dağ evine kaçırılan genç kadının akıbeti belli oldu

Olay, İzmir‘in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Geçen salı günü işe gitmek için evinden çıkan T.K., dört kişi kişi tarafından bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonrası genç kızı, zorla otomobile bindirdiği öne sürülen kişilerden S.Ç. gözaltına alındı. S.Ç., ‘kişiyi hürriyetinden alıkoymak’ suçlamasıyla tutuklandı.

Ekipler, 24 yaşındaki kadının bulunması ve diğer üç şüphelinin yakalanması için Ödemiş, Nazilli ve Beydağ ilçelerinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Ancak altı gün boyunca genç kıza ve şüphelilere ulaşılamadı. Jandarmanın aradığı T.K., bugün kendisini kaçırdığı ileri sürülen şüphelilerin avukatı Taylan Hallıoğlu ile Ödemiş Adliyesi’ne gidip ifade verdi.

24 yaşındaki T.K.’nin kaçırılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. (FOTO: DHA)

“SENDE GÖNLÜM VAR” DEYİP İKNA ETMİŞ

Kızına ulaşmanın sevincini yaşayan Ahmet K., gazetecilere şunları söyledi: Kızım, A.B. ve beraberindeki üç kişi tarafından kaçırıldı. Kendisine kaçıran kişiyi “Artık ikna oldum. Benim de sende gönlüm var” diyerek ikna etmiş. A.B., kızımı, kardeşi U.B. ve ağabeyi G.B.’yi Ödemiş’e getirip, avukatlarına teslim etmiş. Kızımı bir dağ evinde saklamışlar. (DHA)

izmir Kadın operasyon salı
Son güncelleme: 13:26 02.03.2020
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