Tepki çeken ‘dağ keçisi avı’ ihalesi iptal edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tunceli’de Aliboğazı, Salördek, Büyükyurt ve Çıralı gibi farklı bölgelerde 17 dağ keçisinin avlanması için 13 Temmuz’da ihale düzenleyeceğini duyurması, Tunceli Belediyesi ve derneklerin yanı sıra kamuoyunun tepkisini çekmişti. Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü söz konusu ihalenenin iptal edildiğini duyurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, ülkemizde bilimsel yönden envanteri yapılmış olan yaban keçileri popülasyonu içerisinde bulunan yaşlı erkek bireylerin bir kısmının avına avcılık kapsamında izin verildiği belirtildi.

‘İHALE İPTAL, RAPOR SONUCUNA GÖRE HAREKET EDİLECEK’

Bu kapsamda Tunceli’de bilimsel metotlarla envanteri yapıldığı belirtilen ve 13.07.2020 tarihinde 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ihalesi yapılması hedeflenen yaban keçisi ihalesine yönelik sosyal, inanç, kaçak avcılık, yaban keçisi popülasyonu ve güvenlik açısından yerinde inceleme yapılarak bir rapor hazırlanmasının uygun görüldüğü açıklandı.

Yapılan açıklamada, “Bu nedenle 13.07.2020 tarihinde yapılacak olan ihale iptal edilmiş olup hazırlanacak rapor sonucuna göre hareket edilecektir” denildi.