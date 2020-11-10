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Dağlık Karabağ nerede, önemi ne?

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da 27 Eylül'de başlayan gerilim, Aliyev, "Bugün, Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafına son koyulmuştur' açıklamasıyla yeni bir döneme girdi. İki ülke arasında yıllar boyu çatışmaya neden olan Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı bir bölge olarak biliniyor.

Güncellenme: 11:18, 10/11/2020
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Dağlık Karabağ nerede, önemi ne?

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı ve günümüzde de devam ediyor. Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edildi, 1 milyona yakın kişi de yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

DAĞLIK KARABAĞ NEREDE?

ANLAŞMALAR KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle “Bişkek Protokolü” olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes, kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

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