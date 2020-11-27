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Daha göbek bağı kesilmeden torbaya koyup çöpe attılar

İstanbul Avcılar’da göbek bağı kesilmemiş bir bebeği çöpe bırakan kadın gözaltına alınırken, bebeğin bırakılma anına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Güncellenme: 11:50, 27/11/2020
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Daha göbek bağı kesilmeden torbaya koyup çöpe attılar

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde dün  kağıt toplayıcısı bir kadın, çöp konteyneri içinde hareketsiz yatan bir bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeğin ölü olduğunu belirledi.

Bebeğin cesedi üzerinde yapılan incelemede yeni doğmuş olduğu, göbek bağının bile kesilmediği anlaşılırken, polis olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Bebeği bırakan kadın kısa sürede yakalanırken, bebeğin çöpe atıldığı o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde elinde bir torba olan kadının yürüdüğü görülüyor. (İHA)

Bebek istanbul Kadın Polis Sağlık
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