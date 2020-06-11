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Daha önce bıçakladığı fırıncıya bu kez kurşun yağdırdı

İstanbul Pendik’te geçtiğimiz Ramazan ayında pide satışı nedeniyle tartıştığı fırıncıyı bıçaklayan bir fırıncı, bu kez aynı kişiye silahla saldırdı. Sokak ortasında kurşunların hedefi olan fırıncı ağır yaralandı. Silahlı saldırı anı ise kameraya yansıdı.

09:27 -
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Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde Ramazan ayında sokakta pide satma nedeniyle iki fırıncı arasında yaşanan kavgada taraflardan biri diğerini bıçaklayarak yaraladı.

YİNE SOKAKTA KARŞILAŞTILAR

Bıçaklı yaralama olayıyla ilgili adli sürecin devam ederken, husumetli iki taraf bugün tekrar karşı karşıya geldi. Akşam 20.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, fırıncılardan biri önceden bıçakladığı şahsa bu sefer silahla kurşun yağdırdı.

Saldırgan olay yerinden otomobille kaçarken kurşunların hedefi olan şahıs ağır yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

ARACINA BİNİP 3 EL ATEŞ ETTİ

Olayı gören mahalle sakini Ali İlhan Uçar, “İki şahıs yol ortasında tartıştı. Şahıslardan biri aracında bulanan silahla 3 el ateş etti. Yolda olan şahısın ayaklarına ve kalbine isabet etmiş, daha sonra polis ekipleri gelerek güvenlik önlemleri aldı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Silahla vuran şahıs ise arabasıyla kaçtı” diye konuştu. (İHA)

Son güncelleme: 09:32 11.06.2020
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