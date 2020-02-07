Dakika dakika güncel depremler listesi (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da 6.8, Manisa’da ise 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçılar ise hala devam ediyor. Vatandaşlar en ufak bir sarsıntıda tedirgin oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor.

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AFAD SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.