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Dakika dakika güncel depremler listesi (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayı olan deprem hepimize yer yer korku yaşatıyor. Bazıları hissedilir derecede olan depremlerin büyüklüğü kadar derinliği de hissedilmesinde pay sahibi oluyor. Peki en son nerede deprem oldu?

19:10 -
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Dakika dakika güncel depremler listesi (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler)

Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da 6.8, Manisa’da ise 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçılar ise hala devam ediyor. Vatandaşlar en ufak bir sarsıntıda tedirgin oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi deprem Elazığ Manisa son depremler
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