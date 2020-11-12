Dalaman Çayı’nda binlerce balık böyle telef oldu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Aydın 21. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir çalışma nedeniyle 5 günden bu yana suyu kesilen Dalaman Çayı'nda yüzbinlerce balık öldü. Çevrecilerin isyanına karşılık bölgeye gelen Aydın DSİ 21, Bölge Müdürü Göktuğ İlter, çalışmaların 2 gün içinde biteceğini, bu süre içinde de bölgeye can suyu verildiğini söyledi. Can suyunu yetersiz bulan Dalamanlılar eylem hazırlığında.

Aydın DSİ 21, Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre müdürlük bölgede 140 bin dekarlık alanın sulanabilmesi için Dalaman Ovası Sulama İsale Projesi çalışması başlattı. Bu çalışma nedeniyle de Akköprü Barajının kapakları kapatıldı. Çaya su inmeyince bu sefer kilometrelerce uzunlukta olan çay yatağındaki balıklar telef oldu.

BÖYLE VİCDANSIZLIK GÖRMEDİM

13 yıldan bu yana Dalaman Çayı kenarındaki hayvan barınağında yaşadığını ve ilk kez böyle bir manzarayla karşı karşıya kaldığını belirten Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşınca ortalık karıştı. Dağdelen SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“13 yıldan bu yana çay yatağının bu kadar susuz olduğunu ilk kez gördüm. Yatak boyunca ilerleyince binlerce ölü balıkla karşılaştım. Su birikintilerinde hala çırpınan balıklar vardı. Resmen ortada bir vahşet yaşanıyordu. Böyle bir vicdansızlık görmedim. Cumartesi gece boyunca sosyal medyadan duyuru yapınca Pazar sabahı DSİ Bölge Müdürü Göktuğ İlter Bey bölgeye geldi. Durumu anlattık. İnceleme yaptı. En geç Pazar günü akşamüzeri suyu vereceklerini söyleyip gitti. Ama su verilmedi.”

SU HALA VERİLMEDİ, EYLEM YAPACAĞIZ

Dağdelen, Pazar günü akşam da suyun verilmediğini belirterek, “Pazartesi oldu, bir gün daha geçti ve bugün Perşembe. Hala su yok. Müracaat etmedik makam bırakmadık. DSİ yetkilileri can suyu veriyoruz diyorlar ama su aşağıya inmiyor ki. Buradaki balıkların hepsi telef oldu. Böyle bir sorumsuzluk olamaz. Bölge yaşayanlarıyla sürekli sosyal medya üzerinden konuşuyoruz. Derneklerle birlikte Dalamanlılar olarak eylem yapacağız” dedi.

GELECEK İÇİN PROJEYİ BİTİRMEK ZORUNDAYIZ

Suyun kesilmesiyle ilgili olarak Aydın DSİ 21, Bölge Müdürlüğü yetkilileri SÖZCÜ'ye şu bilgileri verdi:

“Bölgede kuraklık var. Şu anda o bölgede Marmaris'ten Dalaman'a kadar olan hiç bir derede su yok. Bizim orada Dalaman Ovası Sulama İsale işimiz var. Bu iş 140 bin dekarlık alanı sulama işi. Çok büyük bir proje. Bu nedenle iki çalışma gerçekleştiriyoruz. Birincisi regülatörün olduğu yerdeki su alma yapısında ve diğeri de boru sifon geçişi denilen bir imalatımız. Bu imalatları bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunu da en kurak dönemde yapmaya özen gösteriyoruz. Bunun başka alternatifi yok. Bu nedenle suyu kestik. Ama aslında Akköprü Barajı'ndan zaman zaman kontrollü olarak su bırakıyoruz. Kaldı ki suyu kesmeden önce oradaki balık çiftliklerini uyararak taşıttırdık.”

CAN SUYU YETERLİ OLMUYORDU ARTIRDIK

Suyun geçtiği alan hem çok geniş ve hem de çok uzun olduğunu da sözlerine ekleyen yetkili, “Daha önce bu bölgede kontrolsüz bir şekilde malzeme alımları olmuş. Bu nedenle çay yatağı boyunca açılmış çok sayıda alüvyon havuzlar var. Verdiğimiz can suyu bu havuzlar nedeniyle bir türlü aşağıya akamıyor.

Orada hayvan sever Türkan Hanım konuyu gündeme getirince biz de gidip inceleme yaptık. Can suyunu günde 3 metreküp ile başlamıştık. Baktık ulaşmıyor 6'ya çıkardık. Yine olmadı 10 ve en sonunda 20 metreküp yaptık. Yatak geniş, alttan üstten giriş çıkışlar var. Bu nedenle su aşağılara kadar ulaşmıyor. Fakat bugün itibariyle su köprüye kadar ulaştı. Çalışmalarımız en fazla iki gün içinde bitecek. Kapakları tamamen açacağız” diye konuştu.