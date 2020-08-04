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Dalgıçlar denizde kaybolan 8 yaşındaki Sarp’ı arıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dalgıçları, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Foça'da ailesiyle bindiği teknenin batması sonucu kaybolan 8 yaşındaki Sarp Göksoy’u arama çalışmalarına katıldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, aramalarını Orak Adası civarında sürdürüyor. Ekip, arama çalışmalarında su altı görüntüleme robotunu da kullanıyor.

Sözcü İstanbul
13:41 -
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Dalgıçlar denizde kaybolan 8 yaşındaki Sarp’ı arıyor

Bayram tatilini geçirmek için Karşıyaka’dan Foça’ya ailesiyle birlikte giden Göksoy’un, Hayırsız Ada açıklarında kaybolmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dalgıçları Foça Belediyesi'nin itfaiye ekipleriyle aramaya devam ediyor.

“ARAMA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Varlıorpak, “Foça’da denizde kaybolan ve hepimizin yüreğini yakan Sarp Göksoy’u bulmak için çabalıyor” ifadelerini kullandı.

İtfaiye ailesi olarak amaçlarının en kötü anların en az hasarla atlatılması sağlamak olduğunu söyleyen Murat Varlıorpak, “Göksoy’u arama çalışmalarımız sürecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Foça ilçesinde “Egem” adlı tekne Kumburnu mevkiinden 2 Ağustos’ta denize açıldıktan sonra Hayırsız Adası yakınlarında alabora olmuş, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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