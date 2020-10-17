Dalış yaparken deniz dibinde çanta buldu, kargoyla sahibine ulaştırdı

Muğla Ekincik Koyu'nda dalış yapan Tarık Tunç, metrelerce derinlikte fark ettiği çantanın yanına gitti. Su altında içerisini açtığında ilk önce gözlük, parfüm gibi kişisel eşyaları gördü. Daha sonra kredi kartı ve paraların olduğunu fark edince su yüzeyine çıktı.

Çantanın içerisinden kredi kartı çıkmasıyla sahibini sosyal medyadan bulup durumu haber verdi. Çantanın içinde bulduğu 460 TL, yüzük, kimlikler ve diğer eşyaları sahibine kargoladı.

“DENİZDE KAYBETTİĞİNİN BİLE FARKINDA DEĞİL”

Kendisini şanslı altın avcısı olarak tanıtan Tarık Tunç şunları söyledi:

* Çantanın sahibini sosyal medya aracılığı ile buldum. Çantanın sahibi bu bölgeye kızı ve damadı ile tatile gelmiş, bu seyahat sırasında kaybetmiş.

* Çantayı denizde kaybettiğini bile bilmiyor ben söyledikten sonra gezi teknesinden düşürdüğünün farkına vardı. Çantayı kargo ile kendisine ulaştıracağım.

* Birinin kaybettiği bir şeyi bulup kendisine ulaştırmak çok güzel bir duygu. Çantanın içinden 460 TL para, kredi kartları, kimlikleri ve yüzük çıktı çıktı. (İHA)