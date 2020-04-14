Damadının ardından ünlü tekstilci de corona virüsüne yenildi

Denizli’ni en büyük tekstil firmalarından Küçüker Tekstil’in sahibi Besalet Küçüker, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Küçüker’in iki haftadır bir özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Şehrin tanınmış isimlerinden olan 82 yaşındaki iş insanı, bugün kılInan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İKİ HAFTA İÇİNDE İKİNCİ ACI

Besalet Küçüker’in damadı Taştan Kardaşlar da corona virüsü tespit edilmiş, kayınpederinin şirketinde müdürlük yapan Kardaşlar, 2 Nisan’da hayatını kaybetmişti. Taştan Kardaşlar, bir dönem Denizli’nin Buldan ilçesinde eczane ve ecza deposu işletmişti. (DHA)