Danıştay Ayasofya kararını ne zaman açıklayacak?

Türkiye'de bulunan en eski yapılardan biri olan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile müze yapılan Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılıp açılmayacağına Danıştay'da görülen dava sonrası karar verilecek. Danıştay, 2 Temmuz'da görülen davanın sonucunun 15 gün içerisinde açıklanacağını belirtmişti. İşte son günler önemli konularından olan Ayasofya ile ilgili son dakika gelişmeleri…

DANIŞTAY AYASOFYA KARARI

Ankara kulislerinde konuşulana göre, Danıştay'ın 15 gün içerisinde açıklayacağız dediği Ayasofya kararı, 10 Temmuz Cuma günü ilan edilecek. Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili ne karar verdiği ise merak konusu.

İPTAL KARARI İÇİN DAVA AÇILMIŞTI

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005’te Danıştay’a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti. İlk yapılan başvuru Danıştay tarafından reddedilirken, aynı dernek bu sefer 2016 yılında tekrar dava açmıştı.

AYASOFYA’NIN KISA TARİHİ

Ayasofya I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür.

AYASOFYA NE ZAMAN MÜZE OLDU?

İstanbul'un 1453'te Osmanlı Türkleri tarafından fethinden sonra, fethin sembolü olarak, derhal Ayasofya Kilisesi camiye dönüştürülmüştür, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla müzeye çevrilmiştir.

AYASOFYA HAKKINDA BİLGİ

Bizans döneminde Ayasofya, büyük bir “kutsal emanetler” zenginliğine sahipti. Bu emanetlerden biri de 15 metre yüksekliğindeki gümüş ikonostasisti. Konstantinopolis Patriği'nin patrik kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nin bin yıl boyunca merkezi olan Ayasofya, 1054 yılında Patrik I. Mihail Kirularios'un Papa IX. Leo tarafından aforoz edilmesine şahitlik etmiş olup bu olay, genel olarak Schisma'nın, yani Doğu ve Batı kiliselerinin ayrılmasının başlangıcı sayılır. 1453’te kilise camiye dönüştürüldükten sonra Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet’in gösterdiği hoşgörüyle mozaiklerinden insan figürleri içerenler tahrip edilmemiş (içermeyenlerse olduğu gibi bırakılmıştır), yalnızca ince bir sıvayla kaplanmış ve yüzyıllarca sıva altında kalan mozaikler, bu sayede doğal ve yapay tahribattan kurtulabilmiştir. Cami, müzeye dönüştürülürken sıvaların bir kısmı çıkarılmış ve mozaikler yine gün ışığına çıkarılmıştır. Günümüzde görülen Ayasofya binası, aslında aynı yere üçüncü kez inşa edilen kilise olduğundan “Üçüncü Ayasofya” olarak da bilinir. İlk iki kilise isyanlar sırasında yıkılmıştır. Döneminin en geniş kubbesi olan Ayasofya’nın merkezî kubbesi, Bizans döneminde birçok kez çökmüş, Mimar Sinan’ın binaya istinat duvarlarını eklemesinden itibaren hiç çökmemiştir.