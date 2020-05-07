Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir? Zeki Yiğit nereli?

Danıştay Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit Danıştay Başkanı seçildi. Peki Danıştay Başkanı Zeki Yiğit kimdir?

DANIŞTAY BAŞKANI ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

Zeki Yiğit, 10 Mayıs 1965 yılında Alaplı Zonguldak’ta doğdu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1987 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında hakim adayı olarak göreve başlamış, çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı’nda görev alarak sırasıyla Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçilmiştir. 2013 yılı itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu üyesidir. Evli ve dört çocukludur.