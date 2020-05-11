Darbe tartışmalarına Cübbeli Ahmet de katıldı! Rüyasında görmüş

Türkiye virüsle mücadele ediyor. Vatandaş canının derdinde. Milletçe bu beladan kurtulmanın yolunu ararken birileri yapay gündemlerle ülkeyi geriyor. Darbe yapılacakmış gibi

aslı astarı olmayan söylentiler çıkarılıyor.

Sevda Noyan adlı yazar, geçen hafta Ülke TV’de Esra Elönü’nün progamına çıktı. Darbe söylentilerine değinen ikili, dehşet açıklamalarda bulundu.

”LİSTEM HAZIR”

Noyan, şunları söyledi: ”15 Temmuz kursağımızda kaldı. İstediklerimizi yapamadık. Bizim aile şöyle kişiyi götürür. Çok donanımlıyız. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede 3-5 var. Listem hazır.”

Sevda Noyan’ın ”Ayaklarını denk alsınlar” sözleri üzerine sunucu Esra Elönü, ”Ayak az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar” diye konuştu.

”BU RÜYALARA GÖRE DARBE TEHLİKESİ VAR”

Sevda Noyan’ın tehditlerine tepkiler sürerken, şimdi de Cübbeli Ahmet darbe iddiaları hakkında konuştu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık’ın Youtube kanalına katılan Cübbeli Ahmet, ”Darbe tehlikesi var diyorum” dedi. Bunun üzerine Özışık, bunu neye dayanarak söylediğini sorunca Cübbeli Ahmet, ”Rüyalar gördüm, var” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet şöyle konuştu: “Ben bu rüyayı yakın görmedim. Yakın derken var 6-7 ay. Birkaç rüya gördüm 15 Temmuz’dan sonra. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe. Ben durduruldum, indirildim kimlik soruldu. Sokağa çıkma yasağı var.”

İKİ İSMİN KONUŞMALARI ŞÖYLE: