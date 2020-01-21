Darbecilerin görev dağılımı yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı

15 Temmuz 2016‘daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı‘nda yaşanan olaylara ilişkin görülen dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

Darbe girişimi gecesi kayıtta olan güvenlik kamera kaydı görüntüleri dava dosyasına delil olarak girerken, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde darbe girişiminin ilk saatlerinde silahlı askerlerin nizamiye binasının önünde toplandığı görülüyor.

TOPLANTI YAPTIKLARI SALONDAN KAÇIYORLAR

Bir müddet sonra karargah nöbet kulübelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belgenin bir asker tarafından getirildiği görülüyor. Belgenin incelenmesinin ardından görev dağılımının yapıldığı, askerlerin bu kapsamda ayrıldığı kameralara yansıyor.

Nizamiye binasına geçen bazı rütbeli darbecilerin, burada televizyondan darbe girişimine ilişkin gelişmeleri takip ettiği ve toplantıya devam ettiği kameralarca anbean kaydediliyor. Darbecilerin, toplantı yaptıkları salondan kaçtıkları anlar da kameralarca kaydedildi. (İHA)