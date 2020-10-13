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Darp edilen Ukraynalı kadını kurtarmak isterken bıçaklandı

Adana'da bir kişi, köpek havlaması nedeniyle çıkan tartışmada Ukrayna uyruklu genç kadını darp etti. Kadını kurtarmak isteyen Halil İbrahim Yalçın'ı dört yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Sozcu.com.tr
11:16 -
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Darp edilen Ukraynalı kadını kurtarmak isterken bıçaklandı

Olay, geçen pazar günü Adana’da meydana geldi. Ukrayna vatandaşı Daria Khristinets, köpeğini gezdirdikten sonra bir kafede oturdu. Bu sırada kafenin üstünde bulunan apartmanda oturan Ulaş isimli kişi, aşağı inerek, köpeğinin havlaması yüzünden Khristinets’le tartışmaya başladı.

Daria Khristinets, “Beni kurtarmaya çalışan adamla kavga etmeye başlayıp o kişiyi bıçakladı. Poliste bütün bilgiler var. Yapanın kim olduğu poliste belli. Şikayetçiyim sonuna kadar” dedi. (FOTO: İHA)

Tartışmanın devam etmesi üzerine 25 yaşındaki kadını darp etmeye başlayan zanlı, olaya müdahale eden Halil İbrahim Yalçın’ı sol bacak ve sol kolundan dört kere bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Halil İbrahim Yalçın (FOTO: İHA)

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Yalçın, tedavi edildikten sonra şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

Adana bacak Darp kavga köpek pazar Polis Ukrayna
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