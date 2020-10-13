Darp edilen Ukraynalı kadını kurtarmak isterken bıçaklandı

Olay, geçen pazar günü Adana’da meydana geldi. Ukrayna vatandaşı Daria Khristinets, köpeğini gezdirdikten sonra bir kafede oturdu. Bu sırada kafenin üstünde bulunan apartmanda oturan Ulaş isimli kişi, aşağı inerek, köpeğinin havlaması yüzünden Khristinets’le tartışmaya başladı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine 25 yaşındaki kadını darp etmeye başlayan zanlı, olaya müdahale eden Halil İbrahim Yalçın’ı sol bacak ve sol kolundan dört kere bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Yalçın, tedavi edildikten sonra şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)