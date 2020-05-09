Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci Erdoğan’ın danışmanı oldu

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Hamza Cebeci atandı. Cebeci’nin Cumhurbaşkanı Danışmanlığı’na atanmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Hamza Cebeci 2015’ten bu yana Darülaceze Başkanlığı görevini yapıyordu.

Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12’nci ve 13’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

HAMZA CEBECİ KİMDİR?

1953 Düzce Gümüşova doğumlu Hamza Cebeci, 80’li yıllarda Almanya’da Avrupa İslamcı Gençlik Teşkilatı başkanlığı yaptı, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nda (AMGT) Hac organizesini yürüttü.

1987’de Refah Partisi Bolu milletvekili adayı olan Cebeci, AKP’nin kuruluşunda da görev aldı.

Cebeci’nin yürüttüğü bazı görevler: 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi, 2004 Üsküdar Belediye Meclisi Birinci Vekilliği, Üsküdar Belediye İmar Komisyonu Başkanlığı, Üsküdar Kent Konseyi Başkanlığı, İBB İmar Komisyonu Raportörlüğü, İBB AB Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı, 2008-2009 yılı İBB Kültür Başkenti Danışma Kurulu üyeliği, 2013 Adım Grubu İş Adamları Başkanlığı, 2012 Darülaceze İdare Meclisi üyeliği, İBB AB Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, 2010 Uluslararası Vuslat Derneği – Vuslat Platformu Başkanı, 2015’ten bu yana Darülaceze Başkanlığı.4

14 İL MÜFTÜLÜĞÜNE ATAMA

Buna göre, Gaziantep İl Müftülüğüne Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Kütahya İl Müftülüğüne Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Niğde İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Osman Ayas, Gümüşhane İl Müftülüğüne Niğde İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Zonguldak İl Müftülüğüne Tunceli İl Müftüsü Aşır Durgun, Hatay İl Müftülüğüne Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Aksaray İl Müftülüğüne Hasan Hüseyin Güller, Tunceli İl Müftülüğüne Şevket Dilmaç, Tokat İl Müftülüğüne Abdullah Pamuklu, Samsun İl Müftülüğüne Seyfullah Çakır, Kırklareli İl Müftülüğüne Aydın Yığman, Elazığ İl Müftülüğüne Selami Aydın, Kırıkkale İl Müftülüğüne Hasan Hayri Yaşar, Nevşehir İl Müftülüğüne Ahmet Celalettin Altunkaya getirildi.

2 MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI

Kültür ve Turizm Bakanlığında da Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Yahya Kemal Er ile Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Akyüz görevlerinden alındı.