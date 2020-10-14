Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Deprem, gece saat 04.52'de ve yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde sık sık sarsıntılar meydana geliyor. Türkiye'de ve Türkiye sınırı yakınlarında gerçekleşen depremlere dair son deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



