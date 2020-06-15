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Davalar ne zaman başlıyor? Duruşmaların başlama tarihi belli oldu…

Corona virüsü sebebiyle adliyeler uzun süre kapalı kalmış ve duruşmaların yapılma tarihi ertelenmişti. Geçtiğimiz hafta içinde yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, duruşmaların başlama tarihi olarak 15 Haziran’ı göstermişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, duruşmaların başlama tarihi hakkında açıklamada bulundu. İşte duruşmaların başlama tarihi…

12:23 -
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Davalar ne zaman başlıyor? Duruşmaların başlama tarihi belli oldu…

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle birçok normalleşme adımı hayata geçirilmişti. Adliyeler ve duruşma salonlarının açılış tarihi olarak ise 15 Haziran gösterilmişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bugün yaptığı açıklama ile duruşmaların başlangıç tarihini açıkladı.

DURUŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, corona virüsü sebebiyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi. Bakanın yaptığı açıklamaya göre, dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleri ile ilgili duruşmalar yarından itibaren başlayacak.

ADLİYELERDE SIKI GÜVENLİK

Adliyelere girişte sıkı kurallar konuldu. Maskesi olmayanlar ve ateşi 38 dereceyi geçen kimseler adliye içine alınmayacak. Ayrıca adliyeye girebilmek için bir iş veya işlemi olduğunu kanıtlayamayanlar da adliye içine alınmayacak. Görülecek mahkemelerde, sosyal mesafe kuralına uyulması için kısıtlı sayıda insan alınacak.

 

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