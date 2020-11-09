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Davutoğlu Berat Albayrak’ın istifasını yorumladı: Aşiret anlayışı değişmeli

Gelecek Partisi Genel Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa etmesini "Devlet düzenini aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesi zorunlu" sözleriyle değerlendirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 01:40, 09/11/2020
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Davutoğlu Berat Albayrak’ın istifasını yorumladı: Aşiret anlayışı değişmeli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından yapılan ve henüz bir yalanlama ve resmi açıklama gelmeyen ‘istifa' paylaşımına Gelecek Partisi Genel Başbakanı Ahmet Davutoğlu'ndan değerlendirme geldi.

Albayrak'ın Instagram hesabında yer alan mesajda “Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevini sağlık sorumların nedeniyle artık devam edememe kararı aldım” cümleleri yer alıyordu.

Açıklamayı değerlendiren Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, “Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa açıklaması ile bu gece yaşananlar siyasetimizi ve devlet düzenimizi aşiret anlayışına çeviren sistemin değişmesini zorunlu kılıyor” dedi.

Davutoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, güçlendirilmiş parlamenter sisteme işaret ederek, bugün yapacağı açıklamaların takip edilmesini istedi.

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Yayınlanma Tarihi:01:34,
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