Davutoğlu: Bu diplomasi değil gaflet

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Antalya 1. Olağan Kongresi'ne telekonferans sistemi ile katılarak bir konuşma yaptı. Davutoğlu, hükümetin Doğu Akdeniz’deki politikalarını sert bir dille eleştirdi.

“Sözlerinizi, hamasetinizi, laflarınızı çiğneyip durmayın. Bu kadar sık ileri geri yapan bir yaklaşımın ismi diplomasi değil ciddiyetsizliktir, zaaftır, gaflettir” diyen Davutoğlu, “Doğu Akdeniz’de neredeyse bütün ülkelerin Türkiye’ye karşı gövde gösterisine kalkışmasına sebep olan sizsiniz” dedi.

“AMBARGOYU KALDIRAN DA SİZSİNİZ SESSİZ KALAN DA”

Yapılan ortak tatbikatlara dikkat çeken Davutoğlu, “Her gün birilerinin ortak tatbikatını görüyoruz. Her gün Yunanistan Güney Kıbrıs’la bir dayanışma anlaşması imzalanıyor. Daha geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bu kez Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle anlaşma imzaladı. Üstelik Kıbrıs Türk tarafını da yok sayarak. Hatta bırakın ziyaret etmeyi, görüşlerini bile sormayarak. Güney Kıbrıs’a 10 yıllardır uygulanan silah ambargosunu kaldıran da yine ABD, sessiz kalan da sizsiniz” diye konuştu.

“NAMLULAR ÜLKE SINIRIMIZA ÇEVRİLDİ”

ABD ve Yunanistan’ın geçtiğimiz ay Girit’in güneyinde yaptığı tatbikatı hatırlatan Davutoğlu, “Şimdi de Batı Trakya’da hemen yanı başımızda tatbikat yapıyorlar. Türk soydaşlarımızın neredeyse burnunun dibinde tatbikat yaptılar. Yunan ve Amerikan bayrakları taşıyan tanklar, soydaşlarımızın gözü önünde namlularını ülke sınırımıza, Edirne’mize çevirdiler. Tarihte ilk defa bu bölgede böyle bir faaliyet oldu. Ama kimseden bir ses yok. Tam ibretlik bir durum” dedi.

MAAŞLI MEMURLARINIZ AĞZINI AÇABİLDİ Mİ?

İktidara, “Peki siz Amerika’ya tüm bunların karşısında ne dediniz? ABD büyükelçisini Dışıişleri Bakanlığı’na mı davet ettiniz? ‘Ey Trump’ deyip Amerikan Başkanına had mi bildirdiniz? Dışişleri Bakanınız çıkıp Pompeo’ya iki laf mı etti? Biden konuştuğunda muhalefet liderlerine had bildirme densizliğine savunan memurlarınız, maaşlı elemanlarınız ağızlarını açabildiler mi?” sorularını soran Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Yazık ediyorsunuz. On yılların emeğine yazık ediyorsunuz. Devlet geleneğimize, ülke itibarımıza yazık ediyorsunuz. Memlekete de, tarihimize de, milli çıkarlarımıza da yazık ediyorsunuz. İşte yapmanız gerekenleri ben söyleyeyim: ABD tarafına hem Ankara’da, hem Washington’da, hem de Brüksel’de NATO karargahında şu soruyu sormalısınız: Başınızı bu ülkeyi temsil etmenin vakarıyla kaldırıp net bir soru sormalısınız: Batı Trakya’daki ABD-Yunanistan ortak tatbikatında düşman unsur kimdi? Kime karşı yaptınız?”