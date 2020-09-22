Davutoğlu: Çay dağıtmak için miting yapmıyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı düzenledi. Davutoğlu; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yaptığı AKP ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, hem izlenen dış politika, hem de demokrasi, özgürlükler ve haklar üzerinden sert eleştirdi.

PARTİNİN KURULUŞU: Siyasi partiler boşlukta doğmaz. Bir grup insan ‘Artık vakti geldi’ diye siyasi parti kurmaz. Uluslararası, küresel ve ulusal konjonktür; siyasi partinin çıkmasını zorluyorsa, o siyasi parti çıkar, ne kadar engellenirse engellensin yaşar, iktidara da gelir. II. Dünya Savaşı sonrası kurulan Demokrat Parti, 12 Eylül döneminde kurulan ANAP… Merkez sağ partiler ya uluslararası konjonktür gereği, DP gibi, ya da partinin kendi iç dinamikleri, tek kişiye bağlı bir parti gibi kuruldular. Bu kişi ayrılınca da partinin çöküşü başlar. Özal ayrılınca ANAP dağıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Bâb-ı Âli’nin kuruluşundan bu yana geçen 300 yıllık dönemde kurulan tüm devlet kurumlarının içi boşaltıldı. Doğru uygulansaydı belki böyle olmazdı. Ancak çok kötü uygulanıyor mevcut sistem. Psikolojik olarak yeni bir sese ihtiyaç var. Yasaklara karşı net bir tavra ihtiyaç var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı yeni bir alternatif kurmaya ihtiyaç var. Ekonomik olarak olağanüstü bir fakirleşme var. Biz vatandaşın sesi olacağız.

AKP’Yİ BÖLME İDDİALARI: Allah aşkına, benim başbakanlığımda AK Parti’nin aldığı oy 49.5'tu. Biz bıraktığımızda oyu zaten yüzde 407a inmişti. Yüzde 13-14’lük bir kesim ayrılmıştı. “Parti kuramazlar” dediler, kurduk. “Ankara’da kursalar da Anadolu'da örgütlenemezler” dediler, 70 ilde kurduk, 43 ilde kongremizi yaptık. Büyük kongremizi de Ekim sonu, Kasım başı gibi yapacağız. Bunu yaparken çok büyük baskılarla karşı karşıya kaldık. Yok sayıldık. İl başkanı olacaklara baskılar yapıldı. Ama bugün Türkiye'de bir Gelecek Partisi realitesi var. Geçen sene bu yoktu.

İTTİFAK VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ: Birini cumhurbaşkanı yapmak için parti kurmadık. Mesele bazlı işbirliği yapabiliriz. Ancak ittifaktan bahsetmek için önce seçime girme ehliyetine sahip olmanız lazım. Ama şunu net olarak söyleyebilirim; Gelecek Partisi'nin kendi cumhurbaşkanı aday olacak. Ana hedefimiz tek başına iktidarın yollarını döşemektir. Tek başına iktidar olmayı hedefledikten sonra, siyasi gerçeklikler sizi şu ya da bu ilişkiler içine girmeyi zorlarsa, onu da o şartlar altında ele alırınız.