Davutoğlu: Faturanın sorumlusu koalisyon hükümetidir 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Bursa 1'inci Olağan Kongresi'ne telekonferansla katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİYE DEĞİNDİ SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun B1'den B2'ye düşürülerek 2001 krizinden daha kötü konuma getirilmesine ilişkin konuşan Davutoğlu şunları kaydetti;

*Dün gece ekonomide geldiğimiz vahim tabloyu yansıtan bir işaret daha geldi. Bu ne demek biliyor musunuz? ‘Türkiye'ye yapılacak yatırım kaliteli bir yatırım değildir’ demek.

*Türkiye'ye yatırım yapan “aşırı risk almış” hatta “çok spekülatif bir iş yapmış” olur demek. Türkiye'ye yatırım yapmakla Kamboçya'ya, Ruanda'ya, Uganda'ya Etiyopya'ya yatırım yapmak aynı şeydir demek.

*Eğer Türkiye'ye yatırım yapacaksanız onlardan daha fazla faiz isteyin demek. Türkiye'de kurumların olası bir zorlukla başa çıkma kapasitesi kalmadı, Türkiye yanlış politikalar uyguladığından bütün kaynaklarını tüketti demek.

“HESABINI MİLLETE VERECEKSİNİZ”

Ekonomide gelinen tablonun eski bir başbakan olarak kendisini üzdüğünü aktaran Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ülkenin kredi notunu 25 yıl önceki seviyenin altına düşürenler hala biz ‘yerli ve milli’ bir politika uyguluyoruz diyebilecekler mi hiç utanmadan?

* “Türkiye'yi dönüşü olmayan bir yere sürüklüyorsunuz yapmayın” diyen ekonomistleri “Battık, bittik lobisi” olarak adlandırabilecekler mi hala?

*Rahat olun sözde “yerli ve milli olanlar”, önümüzdeki ilk seçimde millet anlatacak size yerli ve milli olmayı. İlk seçimde vereceksiniz millete ülke ekonomisini bu seviyelere düşürmenin hesabını.

“FATURANIN SORUMLUSU KOALİSYON HÜKÜMETİDİR”

“Ekonomi başta olmak üzere bütün alanlarda ortaya çıkan ağır faturanın sorumlusu bu koalisyon hükümetidir” diyen Davutoğlu, şunları söyledi;

*Ortaya çıkan krizin a'dan z'ye bütün sorumluları Ankara'dadır. Daha da kötüsü bu kriz bizatihi bu demokrasiden nasibini almamış, şeffaflıktan nasibini almamış, hukuk devletini ortadan kaldıran liyakatsiz yönetimin bizzat kendi elleriyle icat ettikleri bir krizdir.

*Bu kriz icat edilirken milletimizin alnının teriyle biriktirdiği ne varsa heba edilmiştir. Bu kriz icat edilirken milletimiz ve ülkemiz adeta kobay olarak kullanılmıştır. İstedikleri kadar propaganda kanallarında akla ziyan saçmalıkları tekrarlasınlar.

*İstedikleri kadar zamlara güncelleme, ekonomik krize ekonomik şahlanma, gelir kaybında ekonomik güçlenme desinler. Sabah akşam bu palavraları tekrarlayıp dursunlar. Milletin hafızasını silemezler, milletin vicdanını yok edemezler, bizlerin denetiminden, sorgulamasından ve takibinden kaçamazlar.

GELECEK PARTİSİ BURSA İL BAŞKANI BELLİ OLDU

Öte yandan daha önce ataması yapılan Alpaslan Yıldız, kongre de seçilerek Gelecek Partisi Bursa il Başkanı oldu.

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