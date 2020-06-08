Davutoğlu hükümeti eleştirdi: Şimdi sıkıştınız yeniden Ayasofya’ya sarılıyorsunuz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, haftalık olağan değerlendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Davutoğlu iktidarı ve “koalisyon ortakları” diyerek MHP ve Vatan Partisi'ni hedef aldı.

“İKTİDARIN TIKANMASDIR”

Davutoğlu, geçen hafta gerçekleştirdiği konuşmada, normalleşmenin siyasetin normalleşmesi ile gerçekleşebileceğini söylediğini hatırlatarak şunları söyledi:

* Daha bizim bu cümlelerimiz ağzımızdan çıktıktan birkaç gün sonra siyaseti gerecek, demokrasiyi ve adaleti ayaklar altına alacak, son tahlilde siyasetin alanını ve meşruiyetini biraz daha daraltacak şekilde milletvekillerini cezaevine gönderdiler.

* Milletvekillerinin cezaevine gönderilmesi bir adalet arayışından değil tamamen artık siyaset üretemeyen, bu ülke için taş üstüne taş koyamayan iktidarın tıkanmasından dolayıdır.

* Çünkü bu iktidar ve ortaklarının siyasete dair kurdukları her cümle ya adliyeyle ya da cezaeviyle bitmektedir..

“TÜRKİYE'Yİ DEMOKRASİDEN, ÖZGÜRLÜKTEN, UZAKLAŞIYOR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin de bir zamanlar, bu anlayışla mücadele etmek üzere siyaset yaptığına dikkat çeken Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Milletimizin Erdoğan'a ve AK Parti'ye geçmişteki teveccühünün temel gayesi, Türkiye siyasetini bu dar, yasakçı, çarpık anlayıştan çıkarmasını sağlamaktı.

* Ancak maalesef, bugün eski düzenin bekçilerinden oluşan yeni ortaklarıyla birlikte Türkiye'yi yıllarca mücadele ettiğimiz bu yasakçı, fırsatçı anlayışa tekrar geri döndürmenin gayreti içindeler.

* Her gün bizleri ve milletimizi şaşırtan yeni bir fikirle, Türkiye'yi biraz daha demokrasiden, özgürlükten, adaletten, hak ve hukuktan uzaklaştıracak adımlar atıyorlar” ifadelerini kullandı.

“AKP-MHP VE VATAN PARTİSİ KOALİSYONU”

“İktidar ve sorumsuz, provakatif koalisyon ortaklarının adalet ve hukuk devleti yaklaşımları kalmamıştır” diyen Davutoğlu, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

* Bu AK Parti-MHP ve Vatan Partisi koalisyonu Türkiye'yi bir askeri nizamiye, milletimizi hizaya sokulması gereken kalabalıklar, devleti ise askeri harekat komutanlığı zannetmektedirler.

* Adaletten ekonomiye, eğitimden sivil topluma, kadından gençlere bu koalisyonun bütün sorunlara karşı tek bir aracı vardır, baskı, ambargo ve sindirme.

“5 YIL ÖNCE BİRBİRİNİ VATAN HAİNİ İLAN ETMİŞTİR”

Hükümetin, hiçbir konuyu medeni bir şekilde konuşamadığını ileri süren Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Kendileri dışında vatan haini, terörist, bölücü ilan etmedikleri kimse kalmadı. Kaldı ki sadece 5 yıl önce bugünkü koalisyon hükümetinin ortakları birbirlerine en ağır küfürleri etmenin yanında her birisi diğerini yüzlerce kez vatan haini ve terörist ilan etmiştir.

* Türkiye, milletimiz ve bunca yıllık tarihimiz bu liyakatsizliği, ciddiyetsizliği ve kabalığı hak etmiyor. Maalesef bugün bu iktidar eliyle ülkemizin, kurumlarımızın, üniversitelerimizin, medyamızın, sivil toplumun mecbur edildiği bataklık görülmemiştir” açıklamasında bulundu.

“KRİZ ÜRETMEKTEN BAŞKA BİR İŞE YARAMAMAKTADIR”

Davutoğlu, Türkiye'nin çok yapısal ve ciddi bir sistem ve yönetim kriziyle karşıya karşıya olduğunu savunarak, şöyle dedi:

* Türkiye'nin bu sistemle alacağı bir yol bulunmuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi daha fazla enflasyon daha fazla kriz daha fazla otoriterlik üretmekten başka hiçbir işe yaramamaktadır.

* Türkiye'yi koalisyonlara mahkum etmiştir. Normalde baraj altında kalacak bir partiyi iktidar yapmıştır. Bugüne kadar koalisyon ortağı olduğu her dönemde ülkeye ekonomik çöküntü ve siyasal kriz yaşatan ve ortaklarını baraj altına iten bir parti, bugün iktidarın aklı ve yol göstericisi konumundadır.

“BELLİ Kİ ARTIK SİYASET, DEMOKRASİ VE EKONOMİ ÜRETİLEMİYOR”

Ayasofya'nın siyasi istimara alet edilmek istendiğini ifade eden Davutoğlu, “Erdoğan daha kısa bir süre önce neredeyse seçmenini azarlayarak “Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, Ayasofya’yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah” demişti. Şimdi belli ki artık siyaset üretilemiyor, demokrasi üretilemiyor, adalet üretilemiyor, hepsinden önemlisi ekonomi üretmiyor. Şimdi sıkıştınız yeniden Ayasofya'ya sarılıyorsunuz” açıklamasında bulundu.

“CUMHURBAŞKANI, NİÇİN TEZGAH OLDUĞUNU AÇIKLASIN”

Meselenin Ayasofya'nın tekrar mescid yapılması olmadığını, Ayasofya'nın mescid olarak açılacaksa açılabileceğini belirten Davutoğlu, “Ancak bunun bir tezgah olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı'dır, Öyle üç yıl beş yıl önce de değil. Daha geçen sene söyledi bunu. Önce sayın Cumhurbaşkanı çıksın Ayasofya'nın açılmasının niçin tezgah olduğunu millete açıklasın. Ardından bu tezgâhın nasıl bozulduğunu da bizlere bir anlatsın” şeklinde konuştu.

“TEK MERKEZLİ YÖNETİMİN SIKINTILARINI ARTIK GÖRÜN”

“Dış mihrak sözü içerideki beceriksizliğin itirafıdır. Her başarısız yönetimin sığınağıdır” diyen Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* Ülkeyi adım adım dünyadan yalıtarak sorunların çözülebileceğini zanneden kadrolarınızın acizliğini, politikalarınızın yetersizliğini, akıl-dışı/tek merkezli yönetim tarzınızın yol açtığı sıkıntıları artık görün.

* Ulusal ve uluslararası tüm normlara, teamüllere aykırı politikalar nedeniyle bankacılık sistemi, bugüne kadar düşünülmesi dahi zor olan uygulamalara girişiyor.

* “Kredi ver de nasıl verirsen ver” kafasıyla sisteme empoze edilen akıldışı politikalar, bazı bankaları yabancı para mevduatlarda minimum miktar ve vade uygulamasına zorluyor”

“EKONOMİK KRİZ SEBEP DEĞİL, SONUÇ”

Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşandığı için bir siyasal kriz veya yönetim krizi yaşanmadığını, tam tersi, ülkede bir yönetim krizi ve siyasal kriz yaşandığı için ekonomik kriz olduğunu savunan Davutoğlu, “Ekonomik kriz sebep değil, sonuç. Yönetim krizinin sonucu. Siyasal krizin sonucu. Bugün dünyanın en yıldız ekonomistlerini de toplasanız bu yönetim anlayışı devam ettiği sürece Türkiye'yi yaşadığı bu ekonomik krizden çıkaramaz. İfade ettiğim gibi mesele temelde yönetim ve siyasal krizlerin sonucudur” dedi.

“HER SEÇİME KENDİ GÜCÜMÜZ VE İRADEMİZLE KATILMAYA KARARLIYIZ”

15 Haziran'da, partilerinin “Gelecek Ekonomi Modeli”ni açıklayacaklarını duyuran Davutoğlu, “Biliyoruz, bu tekliflerimizin bir kısmı bizim ismimiz zikredilmeden iktidar tarafından kendi özgün buluşları gibi uygulanacak, belki diğer partiler tarafından da farklı kelimelerle ifade edilecektir” şeklinde konuştu.

Davutoğlu, ayrıca bu yaz içinde tüm illerdeki örgütlenmelerini tamamlayacaklarını ve genel kongrelerini gerçekleştireceğini belirterek, “Hangi tarihte yapılırsa yapılsın her seçime kendi irademizle ve kendi gücümüzle katılmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.