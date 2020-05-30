Davutoğlu ve Babacan’dan Hrant Dink Vakfı’na destek

Suikast sonucu öldürülen gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı, dün yaptığı bir açıklamayla, vakıf yetkileri ve Dink’in eşi Rakel Dink’in ölümle tehdit edildiği elektronik postalar aldıklarını duyurdu. Açıklamada mesajlarla ilgili Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği'nin yazılı olarak bilgilendirildiği de ifade edildi.

Vakfın paylaşımının ardından toplumun birçok kesiminden Dink Vakfı’na destek mesajları geldi.

DAVUTOĞLU AİLESİNDEN RAKEL DİNK’E TELEFON

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink'e gönderilen tehdit mesajları üzerine, Rakel Dink'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Davutoğlu, Dink'e, maruz kaldıkları tehdit mesajlarını öğrenince çok üzüldüğünü, bu gibi olayların, hukukun üstünlüğü ve işlevsel demokratik yapı ile çözüme kavuşacağını vurguladı.

Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu da Rakel Dink ile görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Rakel Dink, Davutoğlu ailesine temennileri için teşekkür etti.

Bu arada Gelecek Partisi de resmi Twitter hesabından, hem vakfa hem de Rakel Dink'e yönelik tehdit mesajlarını kınadıklarına dair bir bildiri yayınladı.

BİR DESTEK DE BABACAN’DAN

Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink’e DEVA Partisi Ali Babacan’dan da destek geldi.

Babacan, “Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehditler, ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür. Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink’i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız” dedi.