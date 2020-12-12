Davutoğlu: Yeni FETÖ’ler mi esir aldı iktidarı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 1. kuruluş yıldönümünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki hafta önce yakalandığı corona virüsü yendiğini açıklayan Davutoğlu, “Dün PCR testimin negatif çıkması ile birlikte bu zorlu süreci Allah’ın izni ve sevenlerimizin duasıyla atlatmış bulunuyorum. Allah’tan eşim Sare hanımla birlikte şu anda hâlâ rahatsız olan bütün vatandaşlarımıza da şifa niyazında bulunuyorum” dedi.

“GELECEK PARTİSİ 1 YAŞINDA”

“12 Aralık 2019'da doğumu gerçekleşen Gelecek Partisi bugün bir yaşına girdi” diyen Davutoğlu, “Bugünlere gelişimiz kolay olmadı. Gelecek çatısı altında ülkemize ve milletimize yeni bir ufuk çizme çabamız isimli ve isimsiz kahramanların alın, emek ve zihin terleriyle, çileleriyle dokundu. Ülkemizin her bir köşesinde her düzeyde emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.

“MİLLET HAK, HUKUK, ADALET DERDİNDE”

Koalisyon iktidarının artık milletle aynı dünyada yaşamadığını söyleyen Davutoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Öncelikle altını açık bir şekilde çizerek ifade edeyim. Karşımızda ağır bir vesayet rejimi bulunmaktadır. Vasisi Bahçeli, rota çizeni Perinçek olan bu vesayet rejiminden Sayın Erdoğan'a sadece sözcülük kalmıştır. Hayaller koalisyonsuz Türkiye, gerçekler meşru bir koalisyonu bile aratan Bahçeli ve Perinçek vesayet rejimidir.

* Bu iktidarın içinde bulunduğu vesayet rejimi dünyası milletin ve Türkiye'nin içinde bulunduğu dünyadan tamamen kopmuştur. Millet iş derdindedir bunlar bir kişiye beş maaş verme derdindedir.

* Millet aş derdindedir, bunlar yandaş müteahhide daha fazla milletin kaynaklarını akıtma derdinde. Millet hak, hukuk ve adalet derdindedir bunlar ülkeyi askeri bir garnizona çevirme derdinde. Milletin feryadını duymayanlar bir anda dış mihrak talimatlarını duymuşlardır.

“BİR KİŞİYE BEŞ MAAŞ DÜZENİNİ BİTİRİN”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı ekonomiye ilişkin ‘acı reçete' yorumu üzerinden eleştiren Davutoğlu, “Erdoğan millete aç karna içilmek üzere acı reçete yazacaklarını söylüyor. Nasıl olsa kendilerine bu acı reçetenin ucu dokunmayacak. Nasıl olsa onların keyfi yerinde” Size yazdığımız Gelecek acı reçetesi şifa bulmanız için tek çıkış yoludur, Bu reçeteyi tıpkı millete söylediğiniz aç karna içmeniz gerekiyor, Öncelikle yemeyi bırakın, Bir kişiye beş maaş düzenini bitirin, İsraf projelerini durdurun, Rantçı iş adamlarının milyarlarca liralık vergilerini silmeyi durdurun, Helali-haramı öğrenin” diye konuştu.

“BU ADIMLARI KİM ATIYOR?”

“Aynı iktidarın içinde birinin yaptığını diğeri yıkıyor” diyen Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Hukuk reformu yapacağız diyen Erdoğan, karşısında bu mafya düzeni devam edecek diyen ortağı.

* Millet sizin bu ciddiyetsizliğini hak edecek ne yaptı? Bu adımları kim atıyor? Siz mi atıyorsunuz yoksa görünen ve görünmeyen ortaklarınız mı? Biriniz reform diyor diğeriniz statüko. Biriniz hukuk diyor diğeriniz mafya. Biriniz adalet diyor diğeriniz baskı. Bu nasıl bir iktidar fotoğrafı. Biz bu manzarayı iyi biliriz.

* Yeni FETÖ'ler mi esir aldı iktidarı. Rotanızı çizdiğini söyleyen Perinçek'e mi teslim oldunuz? Hayaller reform, gerçekler beşinci sınıf mafya düzeni!

* Hayaller tam bağımsız Türkiye, gerçekler Küresel güçlere uygun değişiklikler. Hayaller koalisyonsuz tek başına Erdoğan iktidarı, gerçekler eski Türkiye'nin bütün artıklarının yönettiği bir gizli koalisyon.”

“TÜRKİYE CİDDİ İTTİFAK AÇIĞI VERMEKTE”

Dünyada görülmemiş bir finansman imkânı varken Türkiye ciddi bir finansman açığının yaşandığını ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

* Dünyada güçlü bir dezenflasyon dönemi yaşanırken, faizler hemen her yerde sıfır veya eksideyken Türkiye en son geçen yüzyılda gördüğü enflasyonist döngüye girmiştir, faizler akıl almaz rakamlara, 15-20'lere çıkmıştır.

* Dünyada ittifak haritalarının güncellenmesi ve yeni jeopolitik iş birliği alanları tekrar gündeme gelmişken Türkiye oldukça ciddi bir ittifak açığı vermektedir.

* Dünya yeni bir siyasal ve ekonomik sorgulama sürecine girmişken Türkiye ciddi bir özgür tartışma, istişare ve düşünme açığı vermektedir. Maalesef bütün bu açıkların hülasası Türkiye'nin 21. yüzyıl dinamiklerinden milletimizin hak ettiği ölçüde faydalanmasını engelleyebilir.

“PARLAMENTER SİSTEM GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’nin, krizden başka bir şey üretemeyen devasa bir hükümet modeli sorunu olduğunu açıklayan Davutoğlu, “Hukuk devletini fiilen ilga eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini görmezden gelemeyiz. Milletimizin yıllardır özlemini duyduğu tam demokratik güçlendirilmiş parlamenter sistem talebini göz ardı edemeyiz. Bunun için sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini eleştirmekle yetinmedik; tam demokrasi için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizi geliştirerek 9 Kasım’da kamuoyuna açıkladık ve bütün siyasi partilerden randevu talep ederek bu önerimiz çerçevesinde istişare sürecimizi başlattık. Talebimiz kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’den sonra rahatsızlığım dolayısıyla ara verdiğimiz görüşmelere önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.