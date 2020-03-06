Davutoğlu: Yeni kayıplarla karşılaşabiliriz

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’nın yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLE ÇALIŞMA YÜRÜTMEK LAZIM”

Suriye ve İdlib için bütün büyük ülkeler ile görüşülmesi gerektiğini kaydeden Davutoğlu, “Bu mesele salt Türkiye’nin omuzlaması gereken bir kriz olmaktan çıkarılmalı. Yoksa biz her hâlükârda Rusya ile karşı karşıya gelip yeni kayıplarla karşılaşabiliriz. Derhal BM (Birleşmiş Milletler) ile çalışma yürütmek lazım. Tüm bu alt yapıyı kalıcı bir barış düzeni çerçevesinde ele alınmalı” dedi.

“28 ŞUBAT’IN ERTESİ GÜNÜ TABLO TERSİNE DÖNDÜ”

“Suriye’de kalıcı olmayan her türlü düzen Türkiye’nin aleyhine işler” diyen Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Burada Rusya’ya çok açık şunu söylemek lazım ‘Esad’ı kalıcı bir düzene ikna edebilecek misiniz?’ Kalıcı düzen konuşulmadan yapılacak her anlaşma Türkiye’nin aleyhine işler.

*İdlib’in iç düzenini sağlayacak bir sınır kopması yaşanmaması bir siyasi strateji olmalı.

*Serakib rejime terk edilerek M4 yoluna kadar gelinen bir gerileme var. Zamanla benim korkum şu ki Rusya ile net görüşülmeli. Gözlem noktası M4 noktasına çekildiği için daha da sıkışmış olacak mülteciler.

*28 Şubat günü silahlı kuvvetlerimiz olağanüstü bir başarı sağladı. Serakib geri alındı. Rejim unsurları güneye itildi ve ikinci hatta büyük zararlar verildi. Türkiye ciddi bir mevzi kazandı ama ertesi gün tablo tersine döndü.

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