Davutoğlu’dan asgari ücret önerisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, partisinin yeni yıl için asgari ücret önerisini ve esnafa sağlanması gereken destek önerilerini paylaştı.

“BUGÜN KARANTİNA SÜRECİM TAMAMLANIYOR”

Davutoğlu, 27 Kasım'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlatan Davutoğlu, sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunarak şunları söyledi;

*Doktorlarımın tavsiyesi ile o günden bugüne, evimde karantina altında tedavime devam edildi. Allah'a şükürler olsun ki bugün, karantina sürecim tamamlanmış oluyor.

*Karantinamın son gününde yaşamakta olduğum rahatsızlığın etkileri devam ederken sizlere hitap etme ihtiyacımın temel sebebi dar gelirli vatandaşlarımızın bu zor günlerde karşı karşıya kaldığı sıkıntılardan duyduğum derin üzüntü ve sorumluluktur.

ERDOĞAN’A SERT ELEŞTİRİLER

“Sayın Cumhurbaşkanı; siyasete başlarken ve makam basamaklarında birer birer yükselirken savunduğunuz bütün değerleri birer birer unuttunuz” diyen Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti;

*Vefayı, tevazuu, diğergamlığı, yolsuzluklara karşı mücadeleyi, kamu malını gözetmeyi, şeffaflığı, israftan kaçınmayı, yasaklara karşı tam ve eksiksiz özgürlüğü, adaleti, vatandaşların eşitliğini önce zihninizde, sonra vicdanınızda ve nihayet hayatınızda bir kenara ittiniz; sonra da tümüyle unuttunuz.

*Kibri, şatafatı, israfı, egoyu, akraba kayırmacılığını, hukukun kişilere göre farklı işlemesini, yolsuzlukların meşru kılınmasını günlük siyasetin doğal bir parçası haline getirdiniz.

*Ancak unuttuğunuz en önemli husus nedir biliyor musunuz? İçinden çıktığınız geniş halk kesimlerinin halini unuttunuz. Kendinizi saraylara, gözlerinizi gerçeklere kapattınız.

“ASGARİ ÜCRET NET 3 BİN 300 TL OLARAK BELİRLENMELİ”

Partisinin yeni yıl için asgari ücret önerisini açıklayan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Öncelikle bütün çalışanlara yönelik olarak, asgari ücret tutarı için tüm vergi, prim ve diğer yükler devlet tarafından yüklenilmesidir. Bundan sonra vatandaşın cebine doğrudan girmesi gereken asgari ücret net 3 bin 300 TL olarak belirlenmelidir.

*Böylece işveren üzerindeki yükü fazla arttırmadan devletin karşılayacağı vergi sayesinde Asgari ücretle çalışanlar en azından açlık sınırının üzerinde belirlenen bir ücret ile 2021'e başlama fırsatına sahip olabileceklerdir.

‘ACI REÇETE' AÇIKLAMASI

*Buna ek olarak işveren tarafından yüklenilen sosyal güvenlik sigortası primi 4,5 puan indirilmeli, istihdamın üzerindeki yükler azaltılarak işsizliği azaltıcı tedbirlere öncelik verilmelidir.

*Asgari ücretin net ödenebilmesi için işçinin yükünün kaldırılması, bütçe imkanları çerçevesinde mümkündür. Hükümetin ‘acı reçeteyi' önce kendine uygulaması halinde bütçede fazlasıyla yer vardır.

*Merak etmesinler, bunları uygulamaları halinde, Milletin Meclisi yerine TÜSİAD'ın, TOBB'un ve yarı sivil STK'ların kapısında aradıkları güveni piyasa onlara sağlar.

3 AŞAMALI DESTEĞE DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanmakta olan salgının en fazla etkilediği diğer kesimin ise esnaflar olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, “Vatandaşının onurlu yaşama hakkına saygısı bulunan hemen her devlet, bu süreçte 3 aşamalı destekler açıkladı. Bu desteklerden ilki doğrudan destekler, ikincisi vergi ertelemeleri ve işsizlik fonu destekleri, üçüncüsü ise kredilendirme oldu” ifadelerini kullandı.

“DESTEKLER AB ÜLKELERİNİN 10'DA BİRİ TUTARINDA”

Türkiye'nin doğrudan desteklerde dünyada vatandaşına en az destek veren ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Davutoğlu, “Milli gelirin yüzde 0,4'ünü aşmayan bu destekler Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nerdeyse 10'da biri tutarında oldu. Daha salgının başında ikinci dalganın gelme ihtimali bilinirken, ilk dalgada karşılaşılan olağanüstü duruma dahi ekonomik destek üretmekte zorlanan hükümet, bir yandan medyada görev savma kabilinden ‘evde kal' çağrıları yaparken, diğer yandan verdiği desteklerin yetersizliği yüzünden mecburen aldığı erken açılma kararı ile vatandaşlarını adeta kaderine terk etti” şeklinde konuştu.

“DİŞE DOKUNUR BİR DESTEK SAĞLAMADILAR”

Hükümete seslenerek, “Nisan-Mayıs aylarında verilen kredilerin geri ödemesi için banka kapılarında yüzde 20-25 faizle ne yapacağını şaşırmış esnafa dişe dokunur herhangi bir destek açıklamadılar” diyen Davutoğlu, “Kamu alacakları için ilan edilen yeniden yapılandırmadan faydalanmak isteyenlere, esnafın mevcut vergi ve primlerini bile ödeyemediğine bakmadan, Ocak ve Şubat ayında hemen ilk taksitleri yatırma şartı getirdiler” açıklamasında bulundu.

“KİRA STOPAJLAR SALGIN DÖNEMİ BOYUNCA KALDIRILMALI”

Davutoğlu, partisinin esnaf için destek paketi önerilerini şöyle sıraladı:

“Esnafın kira, elektrik, su, doğalgaz gibi genel giderlerinin yarısı salgın süresi sonuna kadar devlet tarafından üstlenilmeli, yarısı için de 1 yıl ödemesiz ve faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır. Tüm işletmeler için kira stopajları salgın dönemi boyunca kaldırılmalıdır. Vatandaşlarımızın 7256 sayılı yasa kapsamına giren borçlarının ödeme başlangıç̧ tarihleri 1 yıl ertelenmeli ve 60 eşit taksite bölünerek ödeme kolaylığı sağlanmalıdır.”

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