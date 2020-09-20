Davutoğlu’dan Soylu’ya: Liyakatsiz ve ciddiyetsiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Antalya 1’inci Olağan Kongresi'ne telekonferans sistemi ile katılarak bir konuşma yaptı.

Davutoğlu, Anayasa Mahkemesini hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türk Tabipleri Birliği’nin kapatılmasını savunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sert bir dille eleştirdi.

AYM YÜZÜNÜZE VURDU

Davutoğlu AYM'yi hedef alan Süleyman Soylu'ya şöyle yüklendi:

* Oy birliği ile sizin asgari düzeyde bile adaletin işlemesine, hukukun tesis edilmesine tahammül edemediğiniz için yaptığınız müdahaleleri yüzünüze vurdu.

* Siz bırakın AYM'ye saldırmayı da mahkemenin sizin liyakatsizliğinizi, çapsızlığınızı ve hukuksuzluğunuzu teslim etmesine ne diyorsunuz onu söyleyin?

* Evet, AYM'nin bütün hakimleri sadece bir milletvekilinin dosyası hakkında karar vermediler aynı zamanda bu hükümetin kalitesi ve demokrasi standardıyla da ilgili bir not verdiler. O not 100 üzerinden koskoca bir sıfırdır, sıfır.

OY BİRLİĞİYLE SIFIR

* Hem de oy birliğiyle verilmiş bir koskoca sıfır, bu ayıp biraz utanmanız varsa size yeter. Vatandaşın güvenliğinden sorumlu bakan kalkmış AYM Başkanı ile polemiğe giriyor.

* Muhatabı nezaketle o seviyeye düşmemek için sessiz kalmayı tercih ediyor; ama o hala yüksek perdeden konuşmaya devam ediyor. Baştan aşağı hamaset, baştan aşağı tutarsız bir yaklaşım.

* Dediği şu: biz bu ülkede güvenliği tesis edemiyoruz. Yani işimizi yapamıyoruz. Bu ülkede AYM Başkanı korumasız sokakta gezemez diyor. Peki durum buysa, senin görevin ne?

* Sokaklarda emniyeti sağlamak sizin göreviniz, sorumluluğunuz değil mi? Bu kadar demokrasiden, liyakatten ve ciddiyetten nasibini almamış bir yaklaşım olabilir mi.

SOYLU NE DEMİŞTİ? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AYM'nin 'Şehirler arası kara yollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez' hükmünü iptal etmesini sert sözlerle eleştirmişti. Soylu 'Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?' ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ’YE SERT SÖZLER

Bahçeli'nin ‘TTB kapatılsın” çağrısına da sert tepki gösteren Davutoğlu şöyle konuştu:

* Diğer ortak da boş durmuyor. O da kafayı doktorlara takmış. Saldırıp duruyor. Emin olun bilmeyen eli kanlı bir terör grubundan bahsettiğini zanneder. N'oluyoruz. Niye birden biriniz hukuk devletinin en önemli kurumuna, diğeriniz bu salgın günlerinin kahramanı doktorlarımıza saldırmaya başladınız.

* Tabipler Birliği ile farklı konularda seviyeli bir şekilde tartışabilirsiniz ama bu salgın günlerinde doktorların haklarını korumaya çalıştılar diye onlara hakaret edemez, tehditler savuramazsınız. Ne yapmak istiyorsunuz?

TEPKİ ÇEKEN TTB ÇIKIŞI 'Türk Tabipleri Birliği kapatılsın' sözleri tepki çeken Bahçeli, yeni bir açıklama ile çağrısını yinelemişti. Bahçeli açıklamasının arkasında olduğunu belirterek 'Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur: Bu birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır. Diyeceğim odur ki, Türk Tabipleri Birliği corona virüsü kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır' ifadelerini kullanmıştı.

YIKIMINIZIN RESMİ

* Tabipler Birliği’ni de mi bölelim. Baroları böldünüz de ne oldu? 50 bin avukatın olduğu İstanbul'da hepsi topu topu birkaç bin imza bile toplayacak takatiniz yok. Bu işte yıkımınızın resmidir.

* Hesapta toplumun yarısının oyunu almış koalisyon iktidarı var ama İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde kendilerine yakın baro açmak istiyorlar birkaç bin avukat bulmakta zorlanıyorlar.

* İşte buradan söylüyorum: ilk seçimde aynen baro kurma işinde olduğu gibi size oy verecek seçmen de bulamayacaksınız.