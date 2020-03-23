Davutoğlu’ndan corona virüsü çağrısı: Gerekiyorsa sokağa çıkma kararı alınmalı

Bilim Kurulu'nun altında görev yapmak üzere bir alt komite kurulmasını ve bu komitenin dünyadaki gelişmeleri takip ederek güncel senaryolar çalışmasını öneren Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, haklarında cezai müeyyide olmayan KHK'lı sağlık çalışanlarının da göreve çağrılmasını istedi.

“SOKAKLARI TATİL ETMELİYİZ”

“İşyerleri tatil, okullar tatil, sokakları da tatil etmeliyiz” diyen Davutoğlu gerekirse sokağa çıkma yasağı ilan etmekte tereddüt edilmemesi gerektiğini söyledi. 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağının iyi anlatılması gerektiğini belirten Ahmet Davutoğlu, “Bu 65 yaş üstünün virüs yayma riskine değil, onları virüsten koruma amaçlı. Bunu iyi anlatmalıyız. Hepimiz koruyucu tedbirlere özen göstermeliyiz” dedi.

“EVDE KALAN EVE EKMEĞİ NASIL GÖTÜRECEK?

“Evde Kal” çağrısının doğru ama eksik olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Evde kal dedikten sonra, evde kal dediğiniz kişiye aşı ekmeği temin etmek devletin görevidir” dedi.

CORONA VİRÜSÜ TAHVİLİ ÖNERİSİ

Kriz ortamında kaynak oluşturmak için corona virüsü tahvili öneren Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Hazine, sermayesinin tamamı kamuya ait özel amaçlı bir finansman şirketi kurmalı, sadece Covid-19 salgın önlemleri için kullanılmak kaydıyla ikrazen enflasyona endeksli, sıfır reel faizli 100 Milyar TL özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç ederek bu şirkete vermelidir.

*Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu tahvilleri gerektiğinde bu şirketten veya bu şirketin ödünç vereceği finansal kuruluşlardan doğrudan satın alması yoluyla önlemlere ilişkin harcamalar finanse edilmeli, bütün harcamalar ve aktarımlar bu şirketten şeffaf bir biçimde yapılmalı.

Davutoğlu elde edilecek kaynakla, 14 maddelik çözüm önerilenin finansmanının sağlanabileceğini söyleyerek çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

*İşyerleri etkilenen kayıtlı çalışanlara “kısa çalışma ödeneği” sağlanmalıdır. Türkiye'de 15 Milyona yakın SGK'lı çalışanın, asgari ücretle çalışan yarısına, 3 ay boyunca verilecek 1.752 TL kısa çalışma ödeneğinin tutarı 40 Milyar TL civarında olacaktır.

*İşverenlere, kayıtsız çalışanları beyan etmeleri şartıyla, bir defaya mahsus geriye dönük inceleme yapılmayacağı kanunla garanti edilmelidir. Beyan edilen bu çalışanlara da kısa çalışma ödeneği ödenmelidir.

*Yaşanmakta olan süreç nedeniyle alınan önlemlere rağmen işini kaybedecek çalışanlar için, işsizlik fonu hakkediş ve yararlanma şartları esnetilmeli, gerekirse ödeme süreleri uzatılmalıdır.

*Hazine, TCMB ve BDDK tarafından hazırlanacak yeniden yapılandırma düzenlemeleri çerçevesinde, yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilenen hizmetler sektörü, turizm, dış ticaret, ulaştırma ve taşımacılık, özel okullar ve daha sonra ihtiyaç olabilecek sektörlerde vadesi gelen tüm kredilerin faizleri ve anaparaları bankalar tarafından 6 ay faizsiz olarak ertelenmelidir.

*Doğalgaz, elektrik ve su faturaları hane halklarımız, çiftçilerimiz ve üreticilerimiz için 6 ay ertelenmeli ve 6'ıncı ay sonunda 18 aylık taksitlendirme imkânı verilmelidir. Sorun yaşayan işverenlerimiz için 6 ay boyunca kira ödemelerinin üçte biri oranında kira desteği, üçte biri oranında ise kredi desteği sağlanmalıdır.

*Yaşanan süreç güçlü bir gıda ve tarım politikasının ne denli önemli olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle tüm çiftçilerimize ilave mazot ve gübre desteği sağlanmalı, stratejik tarım ürünlerinin üretimi teşvik edilmeli, Ziraat Banka'sına olan borçlarının anapara ve faiz ödemeleri 6 ay süreyle ertelenmeli ve 6'ıncı ayın sonunda taksitlendirme imkânı sağlanmalıdır.

*Gıda tedarik zincirinde aksama yaşanmamasını sağlamak için; kuru ve soğuk hava depoları ve hallere acil finansal destek sağlanmalı, buna ek olarak gıda taşımacılığı ile uğraşan nakliyecilerimizin akaryakıt kullanımları süreç boyunca KDV ve ÖTV'den muaf tutulmalıdır.

*Bankalar, borçlunun gelirinin Covid-19 salgını sebebiyle doğrudan veya dolaylı şekilde olumsuz etkilendiği hallerde, 10.000 TL ye kadar olan tüm kredi kartı ve tüketici kredisi ödemelerini 6 ay boyunca faizsiz ertelemelidir. Böylece kart sahipleri ve tüketici kredisi borçluları geçmiş borçlarını 6 aylığına ertelerken, yeni iktisadi koşullara uyum sağlama süresi kazanacaklardır.

*Tüm sağlık personeline 3 ay boyunca ikramiye ödemesi yapılmalıdır.

*Herhangi bir geliri olmayan ve sosyal yardım alanlar dışında sosyal yardıma başvuru koşulları kolaylaştırılmalı ve 2 Milyar TL olarak belirlenen kaynak acilen 10 Milyar TL'ye yükseltilmelidir.