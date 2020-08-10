Davutoğlu’ndan hükümete sert eleştiri: Çıkın ve konuşun

Partisinin haftalık olağan değerlendirme toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükümete sert eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomik krizin içerisinde olduğunu ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi;

*Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte ekonomide ve ülke yönetiminde bir krizin yaşanması adeta kaçınılmaz olmuştur.

*Aklı başında, liyakat sahibi, ekonomi nedir bilen herkes bu iktidarı uyarıp durmuştur. Bu iktidar liyakat sahibi insanları dinlemek yerine cahil bir grup komplocu, demokrasi düşmanı ve liyakatsiz akla teslim olmuştur. Bir grup rantiyecinin isteklerine teslim olmuştur.

“YAŞADIKLARIMIZIN BİR ‘KOMPLO FİLMİ' OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR”

İktidarın ekonomide, siyasette ve toplumda yaşanan her olayı bir oyun olarak gördüğünü ileri süren Davutoğlu, “Yaşadıklarımızın bir ‘komplo filmi' olduğunu düşünen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ciddiyetle sorunların üzerine gitmek yerine akla ziyan komplo teorilerle ülkeyi yöneteceğini zanneden bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi.

‘DIŞ MİHRAK?' TEPKİSİ

Ekonomiden, finanstan, üretimden, ticaretten, sanayiden anlayan herkesin Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizi ve nereye doğru sürüklendiğini gördüğünü söyleyen Davutoğlu, “Geçtiğimiz hafta Türk Lirasında yeniden yaşanan sert düşüş sonrasında iktidarın tavrı yine değişmedi. Şaşırmadık. Yine aynı komplocu açıklamalar yapıldı. Yine bilindik ezberlerini tekrarladılar. Dış mihrak, yabancı güçler, gizli odaklar, manipülasyonlar… Soruyoruz kim bunlar, nasıl saldırıyorlar ekonomimize, nereden saldırıyorlar? Cevap yok elbette” dedi.

“ÇIKIN VE KONUŞUN”

“Bundan daha kısa bir süre önce ekonomimizin şaha kalktığını, tarihi bir başarının eşiğinde olduğumuzu anlı şanlı nutuklarla ‘burası çok önemli' diye ilan eden beyler” diyerek hükümet yetkililerine seslenen Davutoğlu, “Ekonomide bir yangın, piyasalarda bir kriz virüsü var, çıkın ve konuşun. Toplumun önüne çıkıp bizzat hesap verme yerine daha önce de örnekleri görüldüğü gibi sosyal medya kampanyaları ile bakan kurtarma operasyonları için kullanılan akla ziyan bir takım komplocu açıklama yapılıyor” şeklinde konuştu.

“YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ BİR KRİZDİR”

Bugün Türk ekonomisinin yaşadığı ‘krize' yüzde 100 iktidarın sebep olduğunu ileri süren Davutoğlu, “Yüzde 100 yerli ve milli bir krizdir. Yüzde 100 Ankara'da icat edilmiş bir krizdir. Evet, baştan aşağı icat edilmiştir. Bir ekonomide yapılmaması gereken ne varsa sorumsuzca yapılmıştır. Bir ekonomide alınmaması gereken ne kadar karar varsa akılsızca alınmıştır. Bir ekonomide görev verilmemesi gereken ne kadar liyakatsiz varsa baş köşelere oturtulmuştur” dedi.

“BUNU HESABINI HANGİNİZ NE NASIL VERECEK?”

Davutoğlu, siyasetçilerin hesap vermesinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunun altını çizerek şunları söyledi;

*Hem demokratik hem siyasi hem de ahlaki bir zorunluluktur. Milletin oyuyla ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenen her siyasetçi, ülkeye verdiği zarar için bir bedel ödemek mecburiyetindedir.

*Uyguladığınız politikalarla TL dünyanın en değersiz parasına dönmüş, kişi başı milli gelirde yaklaşık 15 yılımız kaybolmuşken hala hamasete devam ediyor, illüzyonun peşinde koşturuyorsunuz. Sorumuz kısa ve net. Bunun hesabını hanginiz ve nasıl verecek?

“SİZİN GÖREVİNİZ BAKANLARI DEĞİL, TL'Yİ KORUMAK”

İktidarın, ‘nepotizme' (akraba kayırmacılığı) son vermesi gerektiğini söyleyerek, “Başarısız yöneticileri gözünüzü kırpmadan görevden alın. Sizin göreviniz yakınlarınızı ya da bakanlarınız değil milli onurumuz olan Türk Lirasını ve milletimizin uluslararası refah seviyesini korumaktır. Kullanmakta olduğunuz lüks uçaklardan ve konutlardan başlayarak israfa son verin ve kendinizden başlayarak bir tasarruf paketi ilan edin. Ama hepsinden önemlisi hukuk devletine geri dönün. Adaleti, kuralları ve şeffaflığı tesis edin” ifadelerini kullandı.

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