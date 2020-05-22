Davutoğlu’ndan Mehmet Dişli açıklaması: Emekliye sevk edilmesi için ısrarcı olduk

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Akit TV'de katıldığı programda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

“SON GECEYE KADAR DİŞLİ'NİN EMEKLİĞE SEVKİ SÖZ KONUSUYDU”

Davutoğlu, Başbakanlığı sürecinde başkanlığını yaptığı 2015 Yüksek Askeri Şûrası'nda, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan ve tutuklanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza verilen eski Tümgeneral Mehmet Dişli hakkında açıklamalarda bulundu.

Dişli’nin emekliye sevk edilmesi konusunda kendisinin ısrarcı olduğu belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

* 2015 Yüksek Askeri Şura (YAŞ)'ına giderken MİT Müsteşarı titiz bir çalışma ile liste sundu. Bunların tasfiyesini iki kademeli olarak yapalım dedik.

* O dönem sayın Hulusi Akar ve sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek bunların iki kademeli tasfiyesini öne aldık.

* Mesela Mehmet Dişli'nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT Müsteşarı da çok ısrarcı olduk. Bunu MİT'ten gelen bir rapor üzerine söyledim.

* Ve son geceye kadar da Dişli'nin emekliye sevki söz konusuydu. Son gece kanaat değişti ama bu kanaat benim sebebimle değişmedi. Ama şu bilinsin ki ben FETÖ'ye karşı tek bir FETÖ mensubu kalmayınca kadar mücadele kararlığı gösterdim.

“KİMSE BENİ DARBECİLERLE YAN YANA ANAMAZ”

Parti içinde kendisine darbe yapılmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğunu belirten Davutoğlu, “17-25 Aralık'ta da, 15 Temmuz'da da sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durdum. Bana karşı parti içi darbe yapılmış olmasına rağmen yanında durdum. Hiç tereddüt etmem yarın da yanında dururum. Kimse beni darbecilerle yan yana anamaz. FETÖ'ye ne kadar karşıysam 28 Şubat zihniyetine de aynı derecede karşıyım” şeklinde konuştu.

MEHMET DİŞLİ KİMDİR?

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin kardeşi olan Tümgeneral Mehmet Dişli, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın özel kalem müdürü olarak görev yapıyordu.

Mehmet Dişli'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Hulusi Akar'ın boğazını sıkarak ona zorla darbe bildirisini imzalamak isteyen ekip arasında yer aldığı iddia ediliyor. Mehmet Dişli, Genelkurmay ‘Çatı' davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.