Davutoğlu’ndan ‘muhafazakar gençlik’ cevabı: İlkeli ve duruş sahibi bir gençlik yetiştirmeyi tercih ederim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Onedio’nun Youtube kanalında sosyal medyadan gelen soruları cevapladı.

“Başkan olursanız KYK borcunu siler misiniz?” sorusuna Davutoğlu, “Ben öğrencilerin bir tek halkına ve toplumuna karşı borçlu olmalarını, borçlu hissetmelerini kendilerinden isterim. Başka borçlarının hepsi silinmelidir diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

“ÜLKEMİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK SESSİZ KALDIM”

“AKP’nin ilk dönemlerindeki liberal, özgürlükçü ve demokratik söylemler bu kadar hızlı değişirken neden karşı koymadınız?” sorusuna, “Aslında karşı koydum ama size pek göstermediler” yanıtını veren Davutoğlu, “Sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?” sorusuna ise, “Geçmişte sessiz kaldığım anlarda dahi sadece ülkemin geleceğini düşünerek sessiz kaldım” cevabını verdi.

Davutoğlu’na sorulan sorular ve yanıtları şu şekilde:

“DEVRİMCİYİM DİYEBİLİRİM, STATÜKOCU DEĞİLİM”

Devrimci misiniz?

* Hayat dinamiktir. Devrimciyim diyebilirim. Kesinlikle statükocu değilim. Tabi Mao’cu olmamak şartıyla.

Siz de muhafazakar bir gençlik yetiştirme gayretinde misiniz?

* Hayır, ilkeli ve duruş sahibi bir gençlik yetiştirmeyi tercih ederim. Hedefim de odur.

“BARIŞ MANÇO YAŞASAYDI DA SİYASETE GİRSEYDİ”

Keşke siyasete girse dediğiniz bir ünlü var mı?

* Barış Manço yaşasaydı da girseydi. Bu zevk kuşağına siyaseti nasıl anlatırdı merak ediyorum doğrusu.

* Ya da Mehmet Ali Birand. O güzel röportajlarını yapan Mehmet Ali Birand, bir siyasetçi olarak kendisi kadar çetin bir gazeteciye nasıl cevap verirdi onu da hep merak etmişimdir.

“SANA GÜLEN HERKESE GÜVENME”

Geçmişe dönüp siyasi kariyerinizin ilk gününe gitseniz ve o günkü Ahmet Davutoğlu’na bir tavsiye verseniz, bu ne olurdu?

* Kendine güven ama sana gülen herkese güvenme.

Popülist olmayan bir siyasi liderin başarılı olacağına gerçekten inanıyor musunuz?

* Siyasi lider halkına yalakalık yapan değil, halkına dürüst davranandır. Kısa dönemde popülistler başarılı olur ama uzun dönemde siyasi lider olamazlar.