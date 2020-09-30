Davutoğlu’ndan YEP yorumu: Cahilce

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti. İkili, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

“OSMAN ÖCALAN'I KİM TELEVİZYONA ÇIKARDIYSA ONLARI GÖZALTINA ALIN”

6-7-8 Ekim olayları sırasında Başbakanlık görevinde bulunduğunu hatırlatan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı.;

*6 yıl bekledikten sonra bu dosyaları tekrar açıyorsanız ve samimiyseniz o zaman 6 yıl öncesine gitmeye gerek yok. Geçen sene Osman Öcalan'ı devletin resmi televizyonlarına çıkaran kimlerse, gerçek terör işbirlikçileri onlardır.

*Çünkü Osman Öcalan devlet tarafından kırmızı bültenle aranan bir teröristtir. Ve bu terörist TRT, devlet kanalında çıkıp konuşabilmiştir.

*Eğer terörle mücadele ise seçilmiş belediye başkanlarını, siyasileri gözaltına almak, önce siz Osman Öcalan'ı kim televizyona çıkardıysa onları bir gözaltına alın, soruşturma açın bakalım.

“TERÖRLE MÜCADELEYİ SAMİMİ BİR ŞEKİLDE VERİN”

*Hiçbir izni olmayan, yasal olarak da İmralı'ya gitmesi mümkün olmayan bir akademisyeni, sen akademisyen unvanıyla Abdullah Öcalan'a gönder, gönderdiğin yetmiyormuş gibi bu akademisyen çıkıp açık bir şekilde Cumhur İttifakı'na destek beyan eden bir açıklamayı kamuoyuyla paylaşsın.

*Bunu herhalde iktidardakilerin izni olmadan kimse İmralı'ya bota binip de gidemez değil mi? Eğer HDP ile ilgili bu soruşturmalar terörle mücadele ise diğer konularda da terörle mücadeleyi samimi bir şekilde verin.

YEP ELEŞTİRİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nı da eleştiren Davutoğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

*Eğer canı ekonomik yangından yanmış halkı, dün Hazine ve Maliye Bakanı'nın komedi gibi bir basın toplantısıyla ‘kur artık bizim için önemli değil' diyecek kadar cahilce bir ekonomi yönetimi altında halk inim inim inlerken, sen onların dikkatini dağıtmak için 6 yıl bekleyen birtakım dosyaları devreye sokarsan biz buna terörle mücadele demeyiz, terörle mücadeleyi istismar deriz.

*Eğer bu seçilmiş başkanlar, milletvekilleri suç işlemişlerse seçime nasıl girdiler? Niye izin verdiniz onların seçime girmesine?

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