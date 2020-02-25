Davutoğlu’nun evinin korunma kararının kaldırılmasına sert tepki!

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Koruma Komisyonu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Konya’nın Meram ilçesindeki evinin önünde koruma noktasında görev yapan korumayı kaldırma kararı aldı.

Koruma kararının kaldırılması kararına ise “tehdit yok” açıklaması gerekçe gösterildi. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği gereği eski başbakanların ev ve iş yerlerinin 24 saat korunma hakkı bulunuyor.

“28 ŞUBAT SÜRECİNDE BİLE BÖYLE BASKI GÖRMEDİK”

Ahmet Davutoğlu’nun evinin korunması kararının kaldırılmasına sert tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve AKP eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı, “Genel başkanımızın evinin korunma tedbiri bundan 3-4 gün kaldırıldı. Alınan karar artık sözün bittiğinin bir göstergesi. Biz 28 Şubat tarihinde bile böyle bir baskı görmedik” diye konuştu.

“PARTİ ÜYELERİMİZE VE TEŞKİLATLARIMIZA BASKI UYGULANIYOR”

Gelecek Partisi’ne yapılan baskıların ters teptiğini aktaran Başcı, şöyle konuştu:

* Şu an birçok üyemiz ve teşkilatımıza baskı uygulanıyor. Bu neyin korkusudur. Ama ne yaparlarsa yapsınlar korkunun ecele faydası yok.

* Halkımız yapılanları biliyor ve görüyor. Gelecek Partisi’ni durduramayacaklar. Biz halkımızla birlikte iktidara yürüyeceğiz.

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