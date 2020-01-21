Davutoğlu’nun kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atandı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 kişinin gün içerisinde 1986 yılında kurulan Bilim ve Sanat Vakfı’na gelerek, geçici kayyum olarak atandıklarını bildirdiği belirtildi. Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi’ne de kayyum atanmıştı.

AKP’den istifa eden Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından vakfa kayyum atandığını duyurdu. Karara tepki gösteren Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* 40 yıldır nitelikli insan yetiştirmekten başka gayesi olmayan Bilim ve Sanat Vakfı’na da kayyım atanmış. Gerçekten utanç verici.

* Geçmişte uniform toplum mühendislerine karşı mücadele ettik, maalesef bugün Türkiye çok daha beter noktada ilerliyor. Kimse görmedik, duymadık demesin!



Ahmet Davutoğlu’nun ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yapacağı, vakıf yönetiminin ise karara itiraz edeceği belirtiliyor.

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