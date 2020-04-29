Dedikodusu bile yetti! Mülteciler akın etti

Kırşehir’de yaşayan çok sayıda mülteci Aşıkpaşa mahallesi muhtarlığı önüne akın etti. Kızılay’dan gıda yardımı yapılacağını ileri süren mülteciler, ikametgah belgesi almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Sosyal mesafe kuralına uymayan mülteciler yapılan ikazlara da aldırış etmedi. Bazı mültecilerin ise çocuk parkında gruplar halinde sohbet etmesi dikkat çekti.

YARDIM DEDİKODUSU

Aşık paşa muhtarı İsmet Kurutluoğlu, yaşanan kalabalığının nedenini bir dedikodudan kaynaklandığını dile getirerek şunları söyledi:

* Buradaki yoğunluğun nedeni mülteciler, birilerinden Kızılay’dan yardım yapılacak diye duymuşlar. Böyle bir yardım da yok. Ama hepsi kayıt yaptırmaya gelmiş. Biz de burada kayıtlarını alıyoruz.

* İleriki zamanlarda herhangi bir kuruluş bizden talep ederse biz de bu kayıtları vereceğiz. Sosyal mesafe kuralına uymuyorlar. Polis de geldi ama maalesef başarılı olamıyoruz. 3 kişi birden söylüyoruz ama Türkçe anlatamıyoruz.

BÖYLE BİR YARDIMDAN HABERİMİZ YOK

Kırşehir Kızılay Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz ise, “Mültecilere yapılacak yardım ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Yaptığımız ve yapacağımız yardımlar var ancak bunları kendimiz tespit edip öyle gerçekleştiriyoruz. Muhtarlıklardan alınan kayıtlara göre yardım gerçekleştirmiyoruz” açıklamasını yaptı.