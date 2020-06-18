Defalarca aradı ama açan olmadı! Kaldırımın üzerinde can verdi

Olay, sabah saatlerinde Soğukkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay önce oğlu ve gelinin yanına gelen Himmet Akgün (72) gece saatlerinde kimseye bir şey söylemeden yanına birkaç parça eşya alarak evden dışarı çıktı.

Oturdukları evden birkaç metre uzaklıktaki kaldırımın üzerinde Akgün’ün yattığını gören komşu, kendisinden su isteyen yaşlı adama su verdi. Daha sonra evine dönen komşu,bir süre sonra Akgün’ü bu seferde karşı kaldırımın üzerinde yatar halde gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ELİNDEKİ TELEFONLA YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis ekiplerine, bir başka komşu da Akgün’ün oğluna telefon ile ulaşmaya çalıştığını fakat oğlunun da telefonu kapalı olduğu için ulaşamadıklarını belirtti. Gelin ise kayınpedirinin gece saatlerinde kendisini defalarca aradığını, fakat kendisini işe kaldırmak için aradığını düşünerekten telefonu açmadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)