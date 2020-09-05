Defalarca şikayetçi olmuştu: Özlem müezzin kocası tarafından öldürüldü

İzmit’te 28 Haziran Mahallesi’nde oturan ve bir camide müezzinlik yapan Zülküf Güneş, din görevlisi eşi Özlem Güneş ile evde tartışmaya başladı.

40 yaşındaki Zülküf Güneş, saat 03.00 sıralarında eşi Özlem Güneş’i boğarak öldürdü. Güneş gözaltına alındı.

Özlem Güneş’in tartışma esnasında kocası Zülküf Güneş’i boğazından bıçakladığı iddia edildi.

DAHA ÖNCE DEFALARCA DARBEDİLMİŞ

39 yaşındaki Özlem Güneş’in daha önce kocası tarafından birçok kez darp edildiği ve polise başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi. (DHA)