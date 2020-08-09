Define arayan arkadaşların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Kumarı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda İhsan Özkahya ve arkadaşı Bünyamin Şahin motosikletle define aramak için dün evden çıktı. Şahin akşam saatlerinde babasını arayarak yağmur nedeniyle çok ıslandığını söyleyip mont istedi.

TUHAF BİR YERDEYİM

Babasının, ‘Neredesin?’ sorusuna ‘Çok tuhaf bir yerdeyim’ cevabı vermesi üzerine babası şüphelenip, ekiplerden yardım istedi. Şahin, bölgedeki maden sahasında görevli bir bekçi tarafından yaralı halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞINI HATIRLADI

Hastanede tedaviye alınan Şahin, yanında arkadaşı İhsan Özkahya’nın da olduğunu hatırlaması üzerine ormanlık alanda yeniden arama çalışması başlatıldı. Aramaya katılan vatandaşlar ilk önce motosikleti ardından 1,5 kilometre uzaklıkta ise İhsan Özkahya´nın cansız bedenini buldu

İLK ŞÜPHE: YILDIRIM

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Özkahya’nın cesedinin yakınında altın aramaya yarayan dedektör ve çapa bulundu. İlk incelemede Özkahya’nın ölüm nedeninin ağaca dayandığı sırada yıldırım düşmesiyle meydana geldiği belirlendi. (DHA)