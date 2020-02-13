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Definecilerin kazdığı tepede polis kral tacı figürlü paralar buldu

Adana'da kral ve ailesinin mezarının olduğu öne sürüldüğü tepenin her tarafını kazan define avcıları bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçarken, polisin gittiği olay yerinde aralarında kral tacı figürü de olan 26 eski para ele geçirildi.

11:58 -
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Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde bir vatandaş polisi arayarak boş arazideki tepede birkaç kişinin kazı yaptığı ihbarında bulundu. Vatandaş daha sonra da kendisi tepeye doğru gitti.

Kazı yapılan tepede bir kral ve ailesine ait mezarlar olduğu iddia ediliyor. Foto: DHA

Kazı yapan şahıslar vatandaşı görünce apar topar kazı yaptıkları alandan kaçtı. Bir süre sonra ise olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis tepeye çıktığında iki noktanın açılarak içinin mağara gibi oyulduğunu fark etti.

Definecilerin kaçarken arkalarında bıraktıkları çukurlarda polis inceleme yaptı. Foto: DHA

Ayrıca tepenin birçok yerinin de kazıldığını tespit etti. Polis kazılan noktalardan birine girdiğinde mağara gibi açılan yerin iç tarafınında da aşağı doğru kazıldığı ve merdiven ile aşağıya inildiğini gördü.

Burada yaptığı çalışmada biri üzerinde kral tacı olan 26 parça eski para ele geçiren ekipler, zanlıların tepede kral ve ailesinin mezarı olduğu rivayeti üzerine kazı yaptığını öğrendi.

Kuyularda inceleme yapan polis çok sayıda eski para buldu. Foto: İHA

Ayrıca tepe üzerinde kayaların üzerindeki çukurların her birinin de bir mezarı temsil ettiği buradan yola çıkarak define avcılarının kazı yaptığı öne sürüldü. Polis kazı yapılan alanı koruma altına alırken, müze görevlilerinin alanda inceleme yapacağı öğrenildi. (İHA)

Adana define Emniyet para Polis
Son güncelleme: 12:03 13.02.2020
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