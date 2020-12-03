Deftardarlık uzman yardımcısı alımı yapılacak

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak şartlarının arandığı ilan Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı.

UZMAN YARDIMCISI İLANI

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (29/01/2021) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) TABLO 2'de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 2'de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak. (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.),

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

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