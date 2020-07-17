Defterdarlık bahçesindeki bakımsız Atatürk büstü tepki çekti

Kent merkezinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan Kırşehir Defterdarlık Müdürlüğü’ne ait binanın bahçesinde ki Atatürk büstünü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Büstün mermerlerinin çatladığı, ana mermer üzerinde bulunan Atatürk’ün sözü ve imzasının tamamen silindiğini gören vatandaşlar isyan etti. Sosyal medya paylaşılan fotoğraflardan sonra birçok vatandaş kurum yöneticilerine tepki gösterdi.

“HİÇ KİMSE GÖRMÜYOR MU?”

Atatürk büstünün uzun süredir bu şekilde olduğunu ve gün geçtikçe kötüleştiğini ifade eden vatandaşlar, şunları kaydetti:

* Büst uzun süredir bu şekilde. Burada onlarca kişi çalışıyor hiç kimse büstün bu halini görmüyor mu?

* Burada Atatürk’e ait olan sözün ne olduğunu binadakiler bile unutmuştur.

* Kırşehir’in bütün vergisi bu binada toplanıyor. Koskoca defterdarlık küçük bir bütçe ayırıp bakım yapamıyor mu?

Vatandaşlar büstün bir an önce onarılmasını istedi.