Dehşet anları… Anne ve kıza kabusu yaşattı

6 Mart tarihinde saat 00.30’da İstanbul’un Avcılar ilçesinde S.Ö isimli şahıs, dükkan sahibi Leyla Alcan ve kızı Betül Erdem'i darp etti. Dehşet veren şiddetin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sırasında bir kişinin saldırgana müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

Dükkan sahibinin kızı Betül Erdem, saldırganın bir yıldır dükkanın müşterisi olduğunu, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını anlattı.

KÜFÜR, SALDIRI, TEHDİT

Olaydan önce telefonla uğraştığını ve saldırganın “neden selam vermiyorsun, bizi adam yerine koymuyor musun” diyerek bağırdığını belirten Erdem, “Karşınızda genç bir kız var lütfen kelimelerinize dikkat edin” dediğini belirtti.

Ardından saldırganın anneye küfürler yağdırdığı ve saldırdığı, ölümle tehdit ettiği belirtildi. Saldırganın sabıkası olduğu ve bulunması için inceleme başlatıldığı öğrenildi.