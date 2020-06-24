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Esenyurt’tan gelen yeni görüntüler dehşete düşürdü!

İstanbul dün, eşine az rastlanır bir hava saldırısına maruz kaldı. Şimşek ve gök gürültüsüyle başlayan saldırı, yağmur, dolu ve hortumla devam etti. Bir kişinin sel sularında can verdiği Esenyurt'ta toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarı araçların üzerine devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

11:58 -
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Meteoroloji’nin İstanbul için ‘sarı alarm’la yaptığı uyarının ardından dün kentte kabus yaşandı. Şehrin üzerini kaplayan kara bulutlar, önce görenleri dehşete düşüren şimşeklerini saldı. Ardından kulakları patlatan gök gürültüsüyle bardaktan boşalan bir yağmur boşaldı. Caddeler sokaklar dereye döndü, araçlar mahsur kaldı. Yağış, Boğaz ve çevresinde doluya dönüştü…

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Yağışla gelen fırtına, Acıbadem’de ağaçları devirdi. Çatalca ve Hadımköy’de ise ancak felaket filmlerinde görülebilecek hortumlar oluştu. Onlarca çatı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü, insanlar büyük tehlike atlattı.

(FOTO: DHA)

TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Çok sayıda su baskını yaşanırken Esenyurt’ta bir de toprak kayması meydana geldi. Kayma ile istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

(FOTO: DHA)

Bu arada valilik Esenyurt’ta 30-32 yaşlarında bir Suriyeli’nin, sel sularında can verdiğini duyurdu.

(FOTO: DHA)

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Son güncelleme: 12:20 24.06.2020
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