Dehşet saçan taksici ile ilgili flaş gelişme

Geçen Şubat ayında, doğum yapan ablasını ziyaret etmek için Kocaeli'nden İstanbul'a gelen Fas uyruklu kadın yolcuyu darp eden şoförün görüntüleri ortaya çıktı.

ARAÇ İÇİNDE VE DIŞINDA DARP ETTİ

Beyoğlu'ndan Kasımpaşa istikametine gitmek için aracına binen yolcusunu, taksinin hem içinde hem de dışında darp eden şoför, 22 TL'lik ücreti alabilmek için müşterisini yere yatırarak boğazını sıktı.

Yaşadığı şokun ardından polise ihbarda bulunun kadın yolcu, şoförün eşkâlini ve araç plakasını, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlilerine iletti.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra hastaneye kaldırılan kadın yolcu darp raporu alarak şoför hakkında şikayette bulundu. Kısa sürede yakalanan şoföre, “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Şoförün, yolcuya uyguladığı şiddet araç kamerasından saniye saniye kaydedildi. Tartışmanın, sıkışan trafikten söylenmeye başlayan şoförün sözlerini yolcunun anlamasıyla başladığı ve sonrasında da şiddetin araç içinde artarak araç dışında da devam ettiği gözlendi.

Yaşanılan olayın görüntülerini inceleyen İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES), şoförün “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi” süresiz iptal etti. Ayrıca olayın yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesi askıya alındı ve araç trafikten men edildi.